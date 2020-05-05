Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor

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Koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren ülkemizde vaka sayıları gün be gün iyileşmeye devam ediyor. Pozitif vaka sayısı bir miktar artsa da vefat ve yoğun bakım rakamları sevindirici.

5 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 33 283 test yapıldı ve 1832 yeni vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 200 bin olurken toplam vaka sayısı da 129 491 olarak gerçekleşti.

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Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 59 olurken toplamda 3520’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1338, entube olan hasta sayısı da 707’ye gerilemiş durumda.

İyileşen sayısı da sürkeli artış içerisinde. 5119 yeni iyileşen hasta sayısı ile birlikte toplamda 73 285 hasta taburcu edildi. Böylece iyileşen sayısı ile aktif vaka sayısı arasındaki fark iyice açıldı. Önümüzdeki günlerde test sayısının daha da arttırılması hedefleniyor.

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