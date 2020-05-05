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    Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor

    5 Mayıs itibariyle yapılan koronavirüs testlerinde 1832 yeni vakaya rastlandı. 59 kişi virüs nedeniyle vefat ederken iyileşen sayısı da 5119 olarak gerçekleşti.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor
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    Koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren ülkemizde vaka sayıları gün be gün iyileşmeye devam ediyor. Pozitif vaka sayısı bir miktar artsa da vefat ve yoğun bakım rakamları sevindirici.

    5 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 33 283 test yapıldı ve 1832 yeni vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 200 bin olurken toplam vaka sayısı da 129 491 olarak gerçekleşti.

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    Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 59 olurken toplamda 3520’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1338, entube olan hasta sayısı da 707’ye gerilemiş durumda.

    İyileşen sayısı da sürkeli artış içerisinde. 5119 yeni iyileşen hasta sayısı ile birlikte toplamda 73 285 hasta taburcu edildi. Böylece iyileşen sayısı ile aktif vaka sayısı arasındaki fark iyice açıldı. Önümüzdeki günlerde test sayısının daha da arttırılması hedefleniyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    furkanözçelik 1 hf. yeni yorumcu
    11 mayıstan sonra yine artar
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    sorusoran12 1 hf.
    Bazı hastanelerde hiç yoğun bakım hastası kalmadığını söylüyorlar. İyiye gitme var. Fakat televizyonda hastalık bitiyormuş gibi konuşanlar yüzünden millet sokağa çıkıyor. Hatta Eskişehir'de ben hayatımda bu kadar kalabalık görmedim. Öğrenciler yok bide. 2000 vakayı az görmeye başladılar. İlk 2000 vaka açıklandığında bir kişi bile görmüyordum sokakta.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf.
    Önümüzdeki günlerde test sayısının daha da arttırılması hedefleniyor.


    Bu cümleden günlük test kapasitemizin bu tabloyla bile %100 kullanıldığı sonucuna varılıyor.

    Salgın başından beridir test kapasitemiz günlük açıklanan sayı kadar mı yoksa o gün test ihtiyacı duyulan kişi sayısı mı o kadar diye merak ediyordum. Kapasite ihtiyaca cevap veremiyorsa bayağı yığılma olmuştur.
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    Xit 1 hf.
    ha gayret biticek

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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