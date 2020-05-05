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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor

    Onuncu nesil Intel işlemciler ile donatılan Samsung’un yeni Galaxy Book modelleri Galaxy Book Ion, Flex Alpha ve Flex satışa çıkıyor. Özellikleri ve fiyatlar haberimizde.
    1 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor
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    Samsung’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy Book Ion, Flex Alpha ve Flex modellerinden oluşan yeni seri uzun bir aradan sonra satışa çıkıyor. Yeni modeller üst seviye ve premium sınıfta pazar payı arayacak.

    Galaxy Book Flex özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Flex modeli 13 ve 15 inçlik Full HD QLED ekrana sahip. Ekran 360 derece dönerek arka gövdeye yaslanabiliyor ve böylece bir tablet haline geliyor. Onuncu nesil Ice Lake tabanlı Intel Core işlemciler barındıran model, 15 inçlik versiyonda GeForce M250 harici grafik kartı sunuyor. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneği mevcut.

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    Parmak izi okuyucu ve S Pen avantajlarına sahip olan modelde HD web kamera ve çift mikrofon dizilimi yer alıyor. WiFi 6 ile bağlantı kapasitesini arttıran modelin stereo hoparlörleri AKG tarafından optimize edilmiş. Thunderbolt 3 ve USB Tip-C gibi girişleri olan Galaxy Book Flex modeli 20 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz olarak mobil cihazları şarj edebilme özelliğine sahip. Galaxy Book Flex için 13 inçlik ekran 1349$, 15 inçlik ekran 1399$ başlangıç fiyatları mevcut.

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    Galaxy Book Ion özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Ion farklı olarak klasik bir dizüstü tasarımı sunuyor. İşlemci tarafında ise onuncu nesil Comet Lake tabanlı Intel işlemciler tercih edilmiş. Harici ekran kartı ve S Pen seçenekleri mevcut değil. Ayrıca DDR4 RAM kullanılırken hem bellek hem depolama tarafında 15 inçlik versiyon için birer genişleme yuvası sunulmuş. Yine 20 saat kullanım süresi ve ters kablosuz şarj özelliği mevcut. Galaxy Book Ion için 1100$ başlangıç fiyatı mevcut.

    Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor
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    Galaxy Book Flex Alpha özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Flex Alpha ikisi bir arada dizüstü modeli 13.3 inçlik dokunmatik QLED ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövde ise 13.9mm kalınlık değerine sahip.

    Onuncu nesil Intel işlemciler barındıran modelde harici grafik kartı mevcut değil. Yine bir fark olarak S Pen kalemi yerine opsiyonel olarak Active Pen ekran kalemine yer verilmiş. Ayrıca hızlı şarj da yer almıyor.

    8GB/12GB DDR4 RAM bellek ve 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri sunan Galaxy Book Flex Alpha modeli 2 adet 1.5W hoparlör ve çift mikrofon ile geliyor. Web kamera yanında parmak izi okuyucu da biyometrik güvenlik sunuyor. Yapılan kırpmalarla cihaz 850$ başlangıç fiyatına sahip olmuş.



    https://www.engadget.com/samsung-galaxy-book-availability-120024813.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Samsungu neden beğenmediniz yahu :D Markalar aynı fiyat bandlarında ve kategorilerde aşağı yukarı aynı şeyler üretiyor Samsung yetkili servisleri her ilde olduğu için garanti konusunda bir avantaj.
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    burakk, (Burakk gizli) 1 hf.
    Haberde atlanılan bazı detaylar:

    Flex Alpha:
    54Whr batarya
    1.18kg ağırlık
    600 Nits parlaklık
    2 USB-A 3.0
    1 USB C port
    microSD card reader
    1 HDMI slot

    Ion ve Flex
    69.7Whr batarya
    Port olarak:
    The Flex packs two Thunderbolt 3 ports, one USB-C socket, a microSD/UFS card reader and a headphone jack, while the Ion offers a single Thunderbolt 3 slot, two USB 3.0 ports, a microSD/UFS card reader, a headphone jack and an HDMI outlet.
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    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    bize de gelecek mi bu ?
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    Virtual Reality 1 hf.
    GeForce MX350 kullanılacak makineleri bekleyin. MX350 GTX1050 gücünde olacakmış.
    webtekno.com/...
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    deoks 1 hf.
    Ultrabook kategorisinde Asus, dell, Lenovo varken kim bunun yüzüne bakar?
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    yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 1 hf.
    bize gelecek mi önemli olan bu yoksa ürün güzel
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf.
    samsung'un 2.nesil bir i5 dizüstü bilgisayarını bir dönem kullanma şansım oldu. cihazın stabilitesi, kullanım rahatlığı beni epey şaşırtmıştı. ben ssd ile kullanmıştım ki o dönem ihtiyaçlarımı ziyadesiyle karşılamıştı. Gösterişsiz ama stabil. şimdi ki modellerini kullanmak isterim.
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