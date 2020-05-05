Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor

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Samsung’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy Book Ion, Flex Alpha ve Flex modellerinden oluşan yeni seri uzun bir aradan sonra satışa çıkıyor. Yeni modeller üst seviye ve premium sınıfta pazar payı arayacak.

Galaxy Book Flex özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Flex modeli 13 ve 15 inçlik Full HD QLED ekrana sahip. Ekran 360 derece dönerek arka gövdeye yaslanabiliyor ve böylece bir tablet haline geliyor. Onuncu nesil Ice Lake tabanlı Intel Core işlemciler barındıran model, 15 inçlik versiyonda GeForce M250 harici grafik kartı sunuyor. 16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneği mevcut.

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Parmak izi okuyucu ve S Pen avantajlarına sahip olan modelde HD web kamera ve çift mikrofon dizilimi yer alıyor. WiFi 6 ile bağlantı kapasitesini arttıran modelin stereo hoparlörleri AKG tarafından optimize edilmiş. Thunderbolt 3 ve USB Tip-C gibi girişleri olan Galaxy Book Flex modeli 20 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz olarak mobil cihazları şarj edebilme özelliğine sahip. Galaxy Book Flex için 13 inçlik ekran 1349$, 15 inçlik ekran 1399$ başlangıç fiyatları mevcut.

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QLED ekranlı Galaxy Book Flex ve Ion duyuruldu

Galaxy Book Ion özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Ion farklı olarak klasik bir dizüstü tasarımı sunuyor. İşlemci tarafında ise onuncu nesil Comet Lake tabanlı Intel işlemciler tercih edilmiş. Harici ekran kartı ve S Pen seçenekleri mevcut değil. Ayrıca DDR4 RAM kullanılırken hem bellek hem depolama tarafında 15 inçlik versiyon için birer genişleme yuvası sunulmuş. Yine 20 saat kullanım süresi ve ters kablosuz şarj özelliği mevcut. Galaxy Book Ion için 1100$ başlangıç fiyatı mevcut.

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Galaxy Book Flex Alpha özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Flex Alpha ikisi bir arada dizüstü modeli 13.3 inçlik dokunmatik QLED ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövde ise 13.9mm kalınlık değerine sahip.

Onuncu nesil Intel işlemciler barındıran modelde harici grafik kartı mevcut değil. Yine bir fark olarak S Pen kalemi yerine opsiyonel olarak Active Pen ekran kalemine yer verilmiş. Ayrıca hızlı şarj da yer almıyor.

8GB/12GB DDR4 RAM bellek ve 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri sunan Galaxy Book Flex Alpha modeli 2 adet 1.5W hoparlör ve çift mikrofon ile geliyor. Web kamera yanında parmak izi okuyucu da biyometrik güvenlik sunuyor. Yapılan kırpmalarla cihaz 850$ başlangıç fiyatına sahip olmuş.

https://www.engadget.com/samsung-galaxy-book-availability-120024813.html

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