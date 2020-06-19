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    Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran)

    19 Haziran itibariyle ülkemizde yeni koronavirüs vaka sayısı 1214 seviyesine inerken 1494 kişi ise hastaneden taburcu oldu. Yoğun bakım sayısı ise artışını kesmedi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran)
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    Yeni normalleşme sürecine girildikten sonra bir miktar artışın görüldüğü koronavirüs salgınında yavaş yavaş yeniden kontrol sağlanmaya başladı. Yeni vakalar azalmaya devam ederken yoğun bakım sayısı ise bir miktar arttı.

    19 Haziran koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 41316 adet test yapılırken 1214 kişiye vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin üzerine çıkarken toplam vaka sayısı da 185 245 oldu.

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    Vakalar içerisinde vefat sayısı 23 olurken toplam vefat sayısı 4905’e yükseldi. Yoğun bakım sayısı 769 olurken iki haftadır yükseliş ivmesini kıramadığı görülüyor. Entübe edilen hasta sayısı ise 310 olarak gerçekleşti.

    Bugün itibariyle 1494 kişi hastaneden taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 157 516 seviyesine yükseldi. Vefat sayıları da dikkate alındığında aktif vaka sayısı 22800 civarına inmiş durumda.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 1 sa.
    Yoğun bakımlar genellikle tespit edilenden bir süre sonra ortaya çıkar. Tespit edilen vaka sayısı arttıkça buna paralel 10 gün sonra yoğun bakım da düşer zaten.
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