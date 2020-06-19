Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran)

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Yeni normalleşme sürecine girildikten sonra bir miktar artışın görüldüğü koronavirüs salgınında yavaş yavaş yeniden kontrol sağlanmaya başladı. Yeni vakalar azalmaya devam ederken yoğun bakım sayısı ise bir miktar arttı.

19 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 41316 adet test yapılırken 1214 kişiye vaka tanısı kondu. Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin üzerine çıkarken toplam vaka sayısı da 185 245 oldu.

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Vakalar içerisinde vefat sayısı 23 olurken toplam vefat sayısı 4905’e yükseldi. Yoğun bakım sayısı 769 olurken iki haftadır yükseliş ivmesini kıramadığı görülüyor. Entübe edilen hasta sayısı ise 310 olarak gerçekleşti.

Bugün itibariyle 1494 kişi hastaneden taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 157 516 seviyesine yükseldi. Vefat sayıları da dikkate alındığında aktif vaka sayısı 22800 civarına inmiş durumda.

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