Kulak içi kulaklıklarda sürücü sayıları artıyor: JH Audio JH16 Pro

Portatiflikle beraber hem dışarıdan gelen gürültüleri engellemek adına yüksek izolasyon hem de kafa üstü kulaklıklardakine yakın başarım arayan odyofiller için JH Audio firması JH16 Pro kulak içi kulaklık modelini duyurdu. JH16 Pro kulaklıkların herbirinde sekiz adet armatür sürücüye yer veriyor. Kulaklıkların herbirinde dört tanesi bas sesleri oluşturan düşük frekansları, ikişer tanesi ise insan seslerinin ve çoğu enstrümanın bulunduğu mid sesleri oluşturan orta frekansları ve tiz sesleri oluşturan yüksek frekansları vermek üzere özelleşmiş sürücüler bulunuyor. Bu sürücüleri bağlarken üç yollu crossover(çapraz bağlantı) kullanan JH Audio, tüm bu sürücü ve bağlantılarıyla daha az distortion(manyetik alandan kaynaklanan bozulma, kirlilik), geniş sahne, yüksek detay ve başarım vaad ediyor. 18 Ohm'luk empedansa sahip JH16 Pro'nun frekans tepki aralığı 10 Hz - 20 kHz, ses hassasiyeti ise 118 dB. JH16 Pro 18 Ohm'luk empedans değeri ile kulak içi kulaklıkların kolay sürülebilir olma avantajlarını değiştirmiyor. Dış sesleri 26 dB'e kadar azaltabilen kulaklık, 1/8'' (3,5 mm) jack ile geliyor. JH16 Pro'nun 1.149 $'lık satış fiyatı daha önce haberini yaptığımız altı sürücülü Ultimate Ears UE 18 Pro modelinin 1350 $'lık fiyatından çok da aşağı kalmıyor. Sarı, yeşil, kırmızı gibi birçok renk seçeneğine sahip olan bu kulaklığa sahip olmak isteyenler ise Mart ayını beklemek zorundalar.