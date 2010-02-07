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Kulak içi kulaklıklarda sürücü sayıları artıyor: JH Audio JH16 Pro

Kulak içi kulaklıklardaki müzik deneyimini arttırmak adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla artmaya devam eden sürücü sayıları JH16 Pro ile 8'e varmış durumda.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Portatiflikle beraber hem dışarıdan gelen gürültüleri engellemek adına yüksek izolasyon hem de kafa üstü kulaklıklardakine yakın başarım arayan odyofiller için JH Audio firması JH16 Pro kulak içi kulaklık modelini duyurdu. JH16 Pro kulaklıkların herbirinde sekiz adet armatür sürücüye yer veriyor. Kulaklıkların herbirinde dört tanesi bas sesleri oluşturan düşük frekansları, ikişer tanesi ise insan seslerinin ve çoğu enstrümanın bulunduğu mid sesleri oluşturan orta frekansları ve tiz sesleri oluşturan yüksek frekansları vermek üzere özelleşmiş sürücüler bulunuyor. Bu sürücüleri bağlarken üç yollu crossover(çapraz bağlantı) kullanan JH Audio, tüm bu sürücü ve bağlantılarıyla daha az distortion(manyetik alandan kaynaklanan bozulma, kirlilik), geniş sahne, yüksek detay ve başarım vaad ediyor. 18 Ohm'luk empedansa sahip JH16 Pro'nun frekans tepki aralığı 10 Hz - 20 kHz, ses hassasiyeti ise 118 dB. JH16 Pro 18 Ohm'luk empedans değeri ile kulak içi kulaklıkların kolay sürülebilir olma avantajlarını değiştirmiyor. Dış sesleri 26 dB'e kadar azaltabilen kulaklık, 1/8'' (3,5 mm) jack ile geliyor. JH16 Pro'nun 1.149 $'lık satış fiyatı daha önce haberini yaptığımız altı sürücülü Ultimate Ears UE 18 Pro modelinin 1350 $'lık fiyatından çok da aşağı kalmıyor. Sarı, yeşil, kırmızı gibi birçok renk seçeneğine sahip olan bu kulaklığa sahip olmak isteyenler ise Mart ayını beklemek zorundalar.


http://www.jhaudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=34 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 9 yıl
Evet bizden birisi veya tr-ance tan birisi yapmıştır. Arkadaş 90 liraya işitme engelliler merkezine kulağının kalıbını aldırıp Japonyaya göndermişti custom model yapsınlar diye.
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H. 9 yıl
Techno-fide yaptıran biri var JH13, o 10TLya kulak kalıbı aldırmıştı. Sanırım yaptıran baya bi kişi var


OverClocKing

Evet bizden birisi veya tr-ance tan birisi yapmıştır. Arkadaş 90 liraya işitme engelliler merkezine kulağının kalıbını aldırıp Japonyaya göndermişti custom model yapsınlar diye.

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ssonerb 9 yıl
işçiliği ve mazemeyi göstermek istemişler tasarım bence kötü değil.umarım bu tarz ürünler çoğalır ve bizde alabiliriz.
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H. 9 yıl
Tasarımla ilgili bilinmeyenler olduğunu düşündüğümden biraz açıklamak istedim;

Bu kulaklık markası kulaklıklarını tamamen custom üretir. Siz kulağınızın kalıbını burdaki herhangi bir işitme ile ilgili işyerinden aldırırsınız ve adamlara gönderirsiniz. Adamlar da bu kalıba, hangi modeli istediğinize, renk ve grafik olarak ne istediğinize göre size kulaklık üretirler.

Yani eğer custom bir kulaklık almayı düşünüyorsanız yaklaşık bu şekilde bir şekli olacak. (Çünkü kulak kalıpları çook farklı olmaz) Ayrıca gerçek hayatta görseniz eminim ki çok hoşunuza gider
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mobylette 9 yıl
perdelerin kornişleri kaymasın diye peçeteden yaptığımız tıpaç gibi tıkıştırıyor muyuz bunu kulağa? nasıl bir tasarım bu?
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BlackeR 9 yıl
çok ucuzmuş ya bende bişi sandım :D
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quzman 9 yıl
Tükenmeden birkaç tane sipariş etmek lazım !
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freedom36 9 yıl
Başlığa cevap yazarsam da para alır mı ki JH Audio?!
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TELESCOPE 9 yıl
tasarımcı kendi kulak kalıbına göremi becerdi acaba,yeniliktir yinede paylaşım için teşekkürler
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