LaCie iki yeni ağ depolama sistemi hazırladı

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Tasarım odaklı çözümleriyle depolama pazarının önde gelen isimlerinden biri olan ve hazırladığı ürünler ülkemiz pazarında da satılan LaCie, son dönemin popüler donanım segmentlerinden birisi olan NAS yani Ağ Depolama Sistemleri dünyasında yeni modelleriyle iddialı olmayı hedefliyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Big Disk Network ve d2 Network isimli yeni NAS çözümleri firmadan bekleneceği üzere yine tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor ve benzerlerinden kolayca ayrılıyorlar.

LaCie'nin yeni NAS modellerinden Big Disk Network, 44 x 173 x 272 mm boyutlarında ve 2.5kg ağırlığında. 2TB ve 3TB kapasiteli farklı depolama seçeneğine sahip olan ağ depolama sistemi, çift diskle RAID 0 kurulumuna olanak tanıyabiliyor.Gigabit Ethernet ve USB arabirimini destekleyen model aynı zamanda ağ üzerinden uyandırma yeteneğine de sahip. Big Disk Network modelinin küçük kardeşi olan, 44 x 160 x 173 mm boyutlarındaki d2 Network, farklı olarak hem fansız hem de daha ince.

Fiziksel boyutunun yanı sıra sunduğu kapasite seçenekleriyle de abisinin altında kalan d2 Network modelini kullanıcılar 500GB, 1TB ve 1.5TB'lık seçeneklerle tercih edebiliyorlar. USB, eSATA ve Gigabit Ethernet bağlantılarını destekleyen d2 Network ve üst model olan Big Disk Network modellerinin her ikisi de üç yıllık garanti ile satışa sunuluyor. Tasarımları Neil Polton tarafından yapılan yapılan ağ depolama sistemlerinin fiyatları, modeline ve tercih edilen kapasiteye göre 189.99$ ile 499.99$ arasında değişiyor.