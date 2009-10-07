LaCie Starck serisi tasarım odaklı harici depolama sürücülerini duyurdu

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Tasarım odaklı harici depolama çözümleri hazırlayan LaCie, Philippe Starck isimli tasarımcıyla iş birliğine giderek hazırladığı Starck serisi yeni sürücü ailesini duyurdu. Starck Desktop ve Starck Mobile olmak üzere iki farklı ürün grubundan oluşan seri altındaki sürücülerin tamamı USB 2.0 desteği sunuyor ve otomatik içerik yedekleme yazılımıyla birlikte kullanıma sunuluyorlar. Mobile modelleri 2mm, masaüstü versiyonları ise 3mm kalınlığında Alüminyum kasaya sahip olan sürücülerin bu sayede darbeye ve yüksek ısıya karşı korumalı oldukları bildiriliyor.

Dokunmatik kontrollü ön panel tasarımıyıla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Starck serisi yeni depolama sürücüleri, iki yıllk garanti ile kullanıma sunuluyorlar. Starck Mobile serisi altında hazırlanan ve 355 gram ağırlığında sürücülerden 320GB kapasiteli modelin 100$, 500GB kapasiteli modelin ise 140$ seviyesinden, 1.38Kg ağırlığındaki Starck Desktop modelleri ise 1TB'lık model için 130$, 2TB'lık model içinse 250$ olarak belirlenen yurt dışı etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

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