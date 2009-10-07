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LaCie Starck serisi tasarım odaklı harici depolama sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie Starck serisi tasarım odaklı harici depolama sürücülerini duyurdu
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Tasarım odaklı harici depolama çözümleri hazırlayan LaCie, Philippe Starck isimli tasarımcıyla iş birliğine giderek hazırladığı Starck serisi yeni sürücü ailesini duyurdu. Starck Desktop ve Starck Mobile olmak üzere iki farklı ürün grubundan oluşan seri altındaki sürücülerin tamamı USB 2.0 desteği sunuyor ve otomatik içerik yedekleme yazılımıyla birlikte kullanıma sunuluyorlar. Mobile modelleri 2mm, masaüstü versiyonları ise 3mm kalınlığında Alüminyum kasaya sahip olan sürücülerin bu sayede darbeye ve yüksek ısıya karşı korumalı oldukları bildiriliyor.

Dokunmatik kontrollü ön panel tasarımıyıla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Starck serisi yeni depolama sürücüleri, iki yıllk garanti ile kullanıma sunuluyorlar. Starck Mobile serisi altında hazırlanan ve 355 gram ağırlığında sürücülerden 320GB kapasiteli modelin 100$, 500GB kapasiteli modelin ise 140$ seviyesinden, 1.38Kg ağırlığındaki Starck Desktop modelleri ise 1TB'lık model için 130$, 2TB'lık model içinse 250$ olarak belirlenen yurt dışı etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

LaCie Starck serisi tasarım odaklı harici depolama sürücülerini duyurdu
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generalduncan 7 yıl
Evet tabi, Philippe Starck estetikten anlamıyor. Üstelik estetik kullanım kolaylığı sağlayan bir özellik. Bravo.

starck.com/...
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kerem 10 yıl
Estetik yok pek fazla kullanışlı değil
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