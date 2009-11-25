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LaCie'den yeni medya oynatıcısı: LaCinema Classic HD

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie'den yeni medya oynatıcısı: LaCinema Classic HD
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Tasarım odaklı depolama çözümleriyle tanınan LeCie, yeni bir medya oynatıcısını kullanıma sunuyor. Neil Poulton tarafından dizayn edilen 234 x 225 x 46 mm boyutlarındaki LaCinema Classic HD , 1TB veya 2TB kapasiteli kapasite seçenekleriyle satın alınabilecek. Kullanılacıların yüksek tanımlı medya içeriğini çalıştırabilmesine olanak tanıyan yeni medya oynatıcısı, 1080p videoları oynatabiliyor.

HDTV veya yeni nesil LCD monitörlerle bağlantıyı HDMI ara birimi üzerinden gerçekleştiren yeni medya oynatıcısı, ayrıca kompozit konnektörler üzerinden bağlantı da gerçekleştirebiliyor. Çok kanall DTS ses desteği de sunan yeni LaCinema Classic HD, DLNA sunucu yeteneği ve UPnP desteği ile Xbox 360 ve PS3 başta olmak üzere pek çok ihaza medya akışı sağlayabiliyor.

USB 2.0, 10/1000 Ethernet, HDMI 1.3, Kompozit ve ses konnektörlerine sahip olan LaCinema Classic HD, MKV ve DivX de dahil olmak üzere popüler video ve ses formatlarının tamamına yakınını oynatabiliyor. Mac ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu olan LaCinema Classic HD, doğrudan LaCie üzerinden 250$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla satın alınabiliyor.

LaCie'den yeni medya oynatıcısı: LaCinema Classic HD
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ben yaptım bu hatayı siz yapmayın 300 400 tl bunlara vermeyip kendi mini itx sisteminizi kendiniz yapın bide ebaydan trackball sistemli kumanda alın süper bi medya oynatıcınız olsun hatta pes 2010 bile oynarsınız ;)
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AviatoR 10 yıl

IhtiyarDelikanli

ben yaptım bu hatayı siz yapmayın 300 400 tl bunlara vermeyip kendi mini itx sisteminizi kendiniz yapın bide ebaydan trackball sistemli kumanda alın süper bi medya oynatıcınız olsun hatta pes 2010 bile oynarsınız ;)

çok teknik bilgiye sahip değilim biraz daha açıklar mısınız söylediklerinizi?

teşekkürler
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OverClocK1ng 10 yıl
Bu fiyattan daha ucuza Dark var. Hayatımda gördüğüm en iyi cihaz. Üstelik tüm türkçe altyazıları istediğin boyutta ve sorunsuz gösteriyor ve altyazıyı kumandadan yukarı aşağı bile taşıyorsun. Bunun bir tek DLNA sunucu yeteneği iyi. Ama onun için de o kadar vermem yani.
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