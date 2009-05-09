Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu

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Bu ayın sonuna doğru veya Haziran ayı içerisinde 40nm üretim teknolojisine geçiş yapması beklenen Nvidia, hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT Green Edition modellerini duyurmuştu. Satılmakta olan mevcut çözümlere göre %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen ve herhangi bir ek güç bağlantısına gereksinim duymayan yeni modellere yönelik olarak bir yeni kart haberi de Leadtek cephesinden geldi ve firma GeForce 9800GT Green Edition modelini duyurdu.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Tasarım özellikleriyle Nvidia'nın referans modelinden ayrılan yeni kartın grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. Belirttiğimiz gibi herhangi bir ek güç girişine gereksinim duymayan yeni model destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilen ekran kartı aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor. Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan, herhangi bir ek bağlantıya ise yer verilmeyen ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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