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Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu
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Bu ayın sonuna doğru veya Haziran ayı içerisinde 40nm üretim teknolojisine geçiş yapması beklenen Nvidia, hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce düşük güç tüketimli GeForce 9600GT ve GeForce 9800GT Green Edition modellerini duyurmuştu. Satılmakta olan mevcut çözümlere göre %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen ve herhangi bir ek güç bağlantısına gereksinim duymayan yeni modellere yönelik olarak bir yeni kart haberi de Leadtek cephesinden geldi ve firma GeForce 9800GT Green Edition modelini duyurdu.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G92b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Tasarım özellikleriyle Nvidia'nın referans modelinden ayrılan yeni kartın grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri 1375MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. Belirttiğimiz gibi herhangi bir ek güç girişine gereksinim duymayan yeni model destek veren anakartlarda SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilen ekran kartı aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor. Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan, herhangi bir ek bağlantıya ise yer verilmeyen ekran kartının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini duyurdu
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MrPerFormance 10 yıl
Hala istekleri karşılayacak bir kart. Bir sene sonra olsa bile bu seri ekran kartları alınır.
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s3k0 10 yıl
leadtekin son distribütörü koyuncu idi ondan sonra da kimse getirmemeye başladı en büyük etken sanırsam fiyatlarının pahalı olması ve markanın anlamını bilmezken piyasada satılması tr için tabi ki :)
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@nano@ 10 yıl
ne derseniz deyin bundan sonra g92 ler tam anlamıyla bi efsane oldu...hayırlı uğurlu olsun
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siyah845 10 yıl
bence artık 9800 devri bıttı gereksız kart
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: siyah845

bence artık 9800 devri bıttı gereksız kart

Durun yav nereye daha G92 ile karpuz kesecektik.
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a1a1a1fs 10 yıl
160lira dan pahalı olursa satacağını sanmıyorum
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By MuRaT 10 yıl
Fazla tutulmaz Gibime geliyor..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Leadtek bu aralar gözükmüyor ortalıkta. Güzel kart olmuş

Ayrıca kartları çok kaliteli'dir. Bence Leadtek hak ettiği değeri ilgiyi görmüyor
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