Nvidia Studio sıra dışı hızla birlikte önemli bir verimlilik sunuyor

Tam Boyutta Gör Yaratıcı uygulamalarla çalışan sanatçılara, geliştiricilere ve tasarımcılara en iyi performansı ve güvenilirliği sağlayan NVIDIA Studio, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki kullanıcılarına da sıra dışı hızla birlikte önemli bir verimlilik sunuyor.

NVIDIA Studio, En Yaratıcı Yazılımları En Hızlı Hale Getiriyor

NVIDIA’nın sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3B tasarım, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA’nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

NVIDIA Studio Creative Weekend, canlı yayınları devam ediyor 1 yıl önce eklendi

NVIDIA Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturuldu ve zaman geçtikçe çok sayıda yeniliği platformuna dahil etti. NVIDIA Studio sertifikalı bilgisayarlar, içerik üreticiler için yüksek performans sunmak için tasarlanıyor. Bu bilgisayarlar RTX ekran kartlarından güç alıyor ve 110’dan fazla profesyonel uygulamada GPU hızlandırma özelliği sunuyor.

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NVIDIA Studio’nun Hız Kattığı Önemli Uygulamalar

CANVAS: Sonsuz sayıda Yaratıcı İçerik

Basit şekiller ve çizgiler, çim veya bulut gibi gerçekçi materyallerden oluşan bir paletle boyanabiliyor. Ardından, devrim niteliğindeki yapay zekâ modeli ekranı gerçek zamanlı olarak harika sonuçlarla dolduruyor. Bir malzemeyi değiştirmek, kar tanelerini çime dönüştürmek ve tüm görüntüyü bir kış manzarasından tropik bir cennete dönüştürmek mümkün hale gelirken sonsuz sayıda yaratıcı olasılıkları sunuluyor.

NVIDIA Canvas, görüntüyü tam olarak ihtiyaç duyulan şekilde özelleştirmeyi sağlıyor. Canvas, bir resmin görünümünü ve hissini değiştiren dokuz stile ve gökyüzünden dağlara, nehirden taşa kadar değişen yirmi farklı malzemeye sahip. Elementleri ayrı tutmak için farklı katmanlar boyanabiliyor. Sıfırdan başlanabiliyor veya örnek sahnelerden birinden ilham alınabiliyor. İdeal görüntüyü oluşturduktan sonra, Canvas çalışmaları Adobe Photoshop'a aktarmaya izin veriyor, böylece görseli geliştirmeye devam edebiliyor veya yaratılan görsel diğer sanat eserleriyle birleştirilebiliyor.

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BROADCAST: Tek Tuşla Sağlanan Profesyonellik

NVIDIA Broadcast uygulaması, her odayı bir profesyonel bir stüdyoya dönüştürüyor. Yapay zekayla geliştirilmiş ses ve video ile canlı yayınları, sesli sohbetler ve video konferans görüşmeler bir üst seviyeye taşınıyor. Yüksek klavye sesi, rahatsız edici mikrofon paraziti, gürültülü çalışan PC fanları, sinir bozucu arka plan yankısı.

NVIDIA Broadcast’in sunduğu Parazitlenmeyi Giderme ve Oda Yankısı Giderme özellikleriyle arka plandaki istenmeyen parazitlenmeler yapay zekâ yardımıyla tek tuşla oldukça hızlı ve kolay bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Kullanıcılar sessiz bir ortam bulmak zorunda kalmadan yayın yapabilirken çalışanlar online toplantılara kolay bir şekilde her yerden katılım gösterebiliyor.

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BLENDER: İş Yükünü Saniyelere İndirin

Blender, modelleme, animasyon, render ve simülasyon için ücretsiz ve açık kaynaklı bir 3D içerik oluşturma paketidir. Blender, RTX GPU'larına özel donanım ışını izleme ve yapay zekâ tabanlı gürültü giderme özelliği ile daha da hızlandırılmış GPU özellikli bir yol izleyici(path-tracer) olan Blender Cycles'ı içeriyor. Güçlü geliştirmelerle, karmaşık yüksek doğruluklu tasarımlar için zaman, dakikalardan saniyelere indirgenmiş oluyor; ki bu da "etkileşimli renderingi" ilk kez mümkün kılan ilk kez mümkün kılan bir büyük bir iyileştirmedir. Ek olarak, ince/hafif dizüstü bilgisayarlarda bulunan RTX Max - Q GPU'lar, 3D tasarım profesyonellerine büyük kolaylıklar sunuyor.

PREMIERE PRO: %400 Daha Hızlı Performans

Dünyadaki videoların yaklaşık yüzde 60 'ı artık cep telefonlarında izleniyor. İnsanların % 90 'ı bu cihazları dikey modda kullanıyor. Facebook'tan Instagram ve Snapchat'e kadar sosyal medya platformları, ekran verim kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve katılımı artırmak amacıyla videolar için portre - görünüm oranlarını giderek daha fazla benimsiyor. Ancak çoğu video kamera, videoyu yatay en boy oranında yakalıyor. Bu, video editörlerinin videolarını manuel olarak kırpmalarını gerektiriyor ve herhangi bir hareketin özenle yüzlerce anahtar kareye eşleştirilmesi gerekiyor. Bu dönüşümü otomatikleştirmek büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.

Yapay zekanın gücü, video düzenlemesine Adobe'nin Auto Reframe adlı Adobe Premiere Pro'da yeni, GPU hızlandırmalı bir yapay zekâ özelliğini piyasaya sürmesiyle geliyor. Bir videodaki birincil konuyu – snowboard veya yarış arabası olsun – tanımlamak ve izlemek için Adobe Sensei AI kullanıyor ve video içeriğini farklı en boy oranları için akıllıca yeniden çerçeveliyor. NVIDIA RTX GPU'ları, CPU'lardan % 400 daha hızlı performans sunuyor. Yeni Auto Reframe özelliği ile video editörleri videolarını sosyal medya için her zamankinden daha hızlı hazırlayabiliyor.

LIGHTROOM ve PHOTOSHOP

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC, önde gelen görüntü düzenleme ve fotoğrafçılar için özel olarak tasarlanmış dijital bir varlık yönetimi aracıdır. Lightroom, HAM kamera formatlarıyla kullanıldığında, fotoğrafçılara beyaz nokta, pozlama, renk ve ton gibi bir görüntüye herhangi bir zarar vermeyecek yönlerini değiştirerek çarpıcı bir şekilde iyileştirme imkânı veriyor.

Adobe Lightroom, görüntüleri görüntü alanında düzenlerken ve görüntülerken GPU hızlanmasını kullanmış olsa da, Lightroom artık ayrıntıları geliştirmek, çözünürlüğü artırmak ve otomatik konu ve gökyüzü maskelemesi sağlamak için GPU hızlandırılmış yapay zeka gücünden yararlanıyor. Adobe'deki mühendisler, Sensei AI platformlarından yararlanarak, ham dosya eklentisinin sorunlu alanlarına odaklanan RAW görüntülerini demozik hale getirmek için bir sinir ağı oluşturdu.

Lightroom AI özellikleri, bu sinir ağını kullanarak HAM dosyaları işlemek için RTX Tensör Çekirdeklerinden yararlanıyor (Tensör Çekirdekleri olmayan GPU'larda, bu işlev GPU hesaplamasını kullanır). Super Resolution (Süper Çözünürlük) ve Enhance Details (Ayrıntıları Geliştir) işlevini kullanırken, sonuç, geleneksel enterpolasyon yöntemini kullanarak orijinal RAW dosyasından mümkün olandan daha fazla görüntü ayrıntısı çıkarma yeteneğidir. Select Subject (Konu Seç) ve Select Sky (Gökyüzü Seç) akıllı AI maskeleme işlevleri kullanıcılara hızlı bir şekilde son derece rafine maskeler oluşturma olanağı sunarken, yerelleştirilmiş görüntü ayarlarının uygulanmasını kolaylaştırıyor.

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OMNIVERSE Demolarıyla Çığır Açan Yeni Yollar

Her yere entegre olan Metaverse uygulamaları, pek çok 3D araçta içerik oluşturan sanatçılardan, sanal dünyalarda eğitilmiş yapay zekalar oluşturan geliştiricilere veya endüstriyel süreçlerinin dijital ikiz simülasyonlarını inşa eden işletmelere kadar, herkes için muazzam fırsatlar sunuyor.

Evrensel Sahne Açıklamasına (USD) dayalı genişletilebilir bir platform olan NVIDIA Omniverse, bireylerin ve ekiplerin özel 3D boru hatları oluşturmalarını ve büyük ölçekli sanal dünyaları her zamankinden daha hızlı simüle etmelerini sağlayarak bunun gerçekleşmesine yardımcı oluyor. NVIDIA Omniverse yalnızca karmaşık 3D iş akışlarını hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda fikirlerin ve inovasyonun bir sonraki sınırını görselleştirmek, simüle etmek ve kodlamak için çığır açan yeni yollar sağlıyor. Işın izleme, yapay zekâ ve hesaplama gibi karmaşık teknolojileri 3D boru hatlarına entegre etmenin artık bir maliyeti yok.

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