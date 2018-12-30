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Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı

Yeni yıla adil kullanım kotası olmadan girerken Vodafone da yeni tarifelerini duyurdu. Biraz daha uygun fiyatlı olduğu görülen yeni tarifeler Vodafone faturalı kullanıcıları için bir süre indirimli.
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Haber Editörü
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Uzun süredir mobil internet yanında sabit internet hizmeti de veren Vodafone yıl başından itibaren kotasız tarifelere geçmeye hazırlanıyor. Firma ADSL ve Fiber üzerinden vereceği yeni tarifelerini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı"

Vodafone Evde internet tarifelerinde de yine iki aşamalı bir ödeme sistemi görüyoruz. Vodafone mobil faturalı aboneler için ilk 6 veya 12 ay boyunca indirimli olarak kotasız internetten faydalanabilecekler.

Vodafone Evde Limitsiz DSL kampanyası

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Limitsiz DSL tarifelerinde hızlar ve fiyatlar şu şekilde belirlenmiş:

Evde 6 – 6Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL

Evde 8 – 8Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL

Evde 16 – 16Mbps hız ilk 12 ay 79.9TL, kalan 12 ay 94.90TL

Evde 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL

Evde 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL

Evde 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 194.90TL, kalan 12 ay 209.90TL

 

Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı
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Vodafone Evde Fiber kampanyası

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Limitsiz Fiber tarifelerinde hızlar ve fiyatlar şu şekilde belirlenmiş:

Evde+ 16 – 16Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL

Evde+ 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL

Evde+ 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL

Evde+ 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 129.90TL, kalan 12 ay 144.90TL

Evde+ 100 – 100Mbps hız ilk 12 ay 229.90TL, kalan 12 ay 244.90TL

Evde+ 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL (TT Fiber üzerinden)

Evde+ 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL (TT Fiber üzerinden)

Evde+ 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 194.90TL, kalan 12 ay 209.90TL (TT Fiber üzerinden)

31 Aralık 2018 saat 21.00’dan itibaren tüm eski kampanyalar abone alımına kapatılacak ve sadece yeni sınırsız internet kampanyalarına erişim olacak.

 

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ÖZELKUVVET 4 ay
Bu hızlar fiyatlar vatana ihanettir tüm şirketler yargılanmalı DEVLET NEREDE?
2 Yanıt Yanıtla +143
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Guest-E3B006F18 4 ay
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99 TL den 28.12.2020 ye kadar taahhütü yenilettim

3 Yanıt Yanıtla +49
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nucLear 4 ay
200mbps 2yıl daha 99₺ bana. Taahhüt yenilemişim iyiki
1 Yanıt Yanıtla +32
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TiRaNTx 4 ay
327 gb tayım sırf denemek için birşeyler indiriyorum. Bakalım ne olacak.
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instance 4 ay
Bu kullanım eşiği aşılırsa ne olacak? Hız falan mı düşecek
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axe190780 4 ay
eskiden internet mi vardı diyo ironi yapıyor sanırsam ark ..
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macsimust 4 ay
Bu adamlara evde sınırsız bir şeyler yapasım var ama neyse.
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DH Misafiri 4 ay
Hala bunlar müşteriyi 24 ay köle yapıyor. Taahhüt istemeyen turknet varken niye insanlar bunlarla uğraşır? Gidin turknet ten hizmet alın
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DH Misafiri 4 ay
çok şükür kalktı kalktı bizede indirin diyorlar
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DH Misafiri 4 ay
vodafone 50Mbit 50Gb AKK kotalı tarifeyi 55e bağladılar.Bugün son aldınız aldınız. Tarifenizi aynı fiyattan limitsiz yapacağız diye mesajda geldi. Bilginiz olsun.
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DH Misafiri 4 ay
organize olup hakkını aramayan aptal halkı sikme operasyonu, zevk almaya bakın.
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DH Misafiri 4 ay
Ben vodafone fiber kullanıyorum. Önermem. tarifem kampanyalı 50 mbps fiber kutuda bağlı altyapıda tamam. ama gel gör ki hız 18 - 20 mbps de kalıyor. tesisatı kontrol ettirdim. hiçbir sorun yok. müsteri hizmetlerine ulaştığımda sorun olmadığını altyapının 75mbps ye kadar desteklediğini söylüyor, ama hızımın neden 18 - 20 mbps arasında olduğuna bi cevap vermiyorlar. tesisatınızda sorun olabilir deyip duruyorlar papağan gibi. umursamaz bir tavırla. kısacası tahhütüm biter bitmez bu vodafone dan kurtulacağım. kasıtlı olarak hızın kısıldığını düşünüyorum. vodafone ev internetine geçmeyi düşünenlere tavsiyem bulaşmayın. paranıza yazık. zaten yeni tarifelerde ne kadar kazıkçı üçkağıtçı bi firma olduğunu gösteriyor. aklı olan 16 veya 6 mbps ye 74 lira vermez.
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DH Misafiri 4 ay
bu ibareler olmaz tabi. işleri güçleri üçkağıtcılık
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