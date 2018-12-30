Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı

Uzun süredir mobil internet yanında sabit internet hizmeti de veren Vodafone yıl başından itibaren kotasız tarifelere geçmeye hazırlanıyor. Firma ADSL ve Fiber üzerinden vereceği yeni tarifelerini duyurdu.

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Vodafone Evde internet tarifelerinde de yine iki aşamalı bir ödeme sistemi görüyoruz. Vodafone mobil faturalı aboneler için ilk 6 veya 12 ay boyunca indirimli olarak kotasız internetten faydalanabilecekler.

Vodafone Evde Limitsiz DSL kampanyası

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Limitsiz DSL tarifelerinde hızlar ve fiyatlar şu şekilde belirlenmiş:

Evde 6 – 6Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL

Evde 8 – 8Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL

Evde 16 – 16Mbps hız ilk 12 ay 79.9TL, kalan 12 ay 94.90TL

Evde 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL

Evde 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL

Evde 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 194.90TL, kalan 12 ay 209.90TL

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Vodafone Evde Fiber kampanyası

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Limitsiz Fiber tarifelerinde hızlar ve fiyatlar şu şekilde belirlenmiş:

Evde+ 16 – 16Mbps hız ilk 6 ay 59.90TL, kalan 18 ay 74.90TL

Evde+ 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 69.90TL, kalan 12 ay 84.90TL

Evde+ 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL

Evde+ 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 129.90TL, kalan 12 ay 144.90TL

Evde+ 100 – 100Mbps hız ilk 12 ay 229.90TL, kalan 12 ay 244.90TL

Evde+ 24 – 24Mbps hız ilk 12 ay 104.90TL, kalan 12 ay 119.90TL (TT Fiber üzerinden)

Evde+ 35 – 35Mbps hız ilk 12 ay 124.90TL, kalan 12 ay 139.90TL (TT Fiber üzerinden)

Evde+ 50 – 50Mbps hız ilk 12 ay 194.90TL, kalan 12 ay 209.90TL (TT Fiber üzerinden)

31 Aralık 2018 saat 21.00’dan itibaren tüm eski kampanyalar abone alımına kapatılacak ve sadece yeni sınırsız internet kampanyalarına erişim olacak.