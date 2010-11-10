Lenovo 12.5-inç boyutundaki IdeaPad U260 modelini kullanıma sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, dizüstü bilgisayar gamına 12.5-inç boyutunda yeni bir model daha ekliyor. IdeaPad serisi altında hazırlanan U260 isimli model, magnezyum alaşım kasası ve 0.7-inç kalınlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i3 ya da Core i5 ULV serisi işlemcilerle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarda 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk kullanıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics IGP'si ile gelen dizüstü bilgisayar, kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerini kullanıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimlerini kullanan IdeaPad U260, 4 hücreli pil ile 4 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Kahve kahvrengisi ve Mandalina turuncusu olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak dizüstü bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Lenovo IdeaPad U260'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.