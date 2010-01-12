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Lenovo da akıllı telefona pazarına giriyor; Huzurlarınızda LePhone

9 yıl
31,2b
1
93
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo da akıllı telefona pazarına giriyor; Huzurlarınızda LePhone
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Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir piyasa araştırmasında hızla büyüyen akıllı telefon pazarının bilgisayar üreticileri için yeni cazibe merkezi olduğunu ve dünya devi isimlerin pazara girmek için hazırlara başladığına dikkat çekilmişti. Bu araştırmayı takiben Dell akıllı telefon pazarına gireceğini doğrulamış ve Mini 3i isimli ilk modelini tanıtmıştı. Dell'den sonra pazara adım atan bir diğer isim de dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi apoletine sahip Lenovo oldu ve firma LePhone isimli akıllı telefonunu tanıttı.

Google Android platformunun ciddi şekilde özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan Lenovo LePhone, Qualcomm Snapdragon platformunu temel alıyor ve 1GHz'de çalışan yüksek performanslı işlemcisiyle dikkatleri üzeirne çekmeyi başarıyor. 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, entegre GPS ve WiFi gibi temel özelliklere sahip olan telefonun fark yaratan en dikkat çekici detayı ise harici bir tuş takımıyla alınabilecek olması ki bu takım, telefona entegre yapısıyla LePhone'u bir mobil internet cihazına dönüştürebiliyor.

Yuvarlak hatlarıyla şık bir görünüme sahip olan LePhone, modüler yapısıyla dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor. Harici tuş takımını da içeren çıkartılabilir aparatında hoparlör takımı veya ikinci pil alanına yer verilebileceği belirtilen tasarım özellikleriyle farklılık yaratacağı düşünülen LePhone, Haziran ayına kadar ilk olarak Lenovo'nun kendi evinde yani Çin pazarında satışa sunulacak ancak takip eden süreç için uluslararası pazarlar da Lenovo'nun hedefi olacak gibi görünüyor.

Lenovo da akıllı telefona pazarına giriyor; Huzurlarınızda LePhone
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Lenovo da akıllı telefona pazarına giriyor; Huzurlarınızda LePhone
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Lenovo da akıllı telefona pazarına giriyor; Huzurlarınızda LePhone
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sotoxs 9 yıl
:) cep tlf marketlerde satılacak dediklerinde gülmüştük. espiriler cok komik. bizden bu dünyada başka yoktur. biz acaip bir milletiz. tv de bi prof. uzaydan geldik demişti de gülmüştüm.
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KayhanKaan 9 yıl
Bu telefon tutar ister klavyeli ister klavyesiz kullan bence bu telefonun alternatifi yok
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DarkPlayer00 9 yıl
BİM yazanları ilkten anlamadım ama sonra aklıma Lecola geldi
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Majorümsü Minör 9 yıl
tasarımı fena görünmüyor. fakat hands on videoyu görünce fikrimi değiştirdim. aşırı büyük...
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konyalım 9 yıl
benim bildigim ıbm lenova yı 2 yıl kadar önce çinlilere sattı artık çin firması ve ürünlerinin tamamı çin prc de üretiliyor ve ıbm ile hiç bir bagı kalmadı.
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goztepeli_TR 9 yıl
bence isim Lenovo InnoX Mobile phone olmalıydı
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Mertcan. 9 yıl
Lenovo her zamanki gibi bir fark yaratmayı başardı bence , tasarımı müthiş olmuş , çok satar kesinlikle , ayrıcalıklı bir ürün sonuçta.Video incelemesini filan da görürsek memnun oluruz :)
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ArdilesS 9 yıl
Tasarımı çok güzel olmuş gerçekten
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mcebi001 9 yıl
lenovo şu türkiyede üretim yapacagını açıklayan şirketin çinli ortağı değiliydi.......?
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Momo-Oz 9 yıl
özellikleri nasıl olur acaba
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Avionics 9 yıl
çok hoşuma gitti yaa..
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bynedim 9 yıl
Vay be hepsini alasım geliyor..
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Scorpion_tr 9 yıl
Lenowo yapıyo abi
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Gny* 9 yıl
Tasarımını çok beğendim. Baya satılır bu telefon.
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PHI 9 yıl
Tasarımı çok hoşuma gitti. Çok şık görünüyor da.
İsmi biraz şey olmuş. Ne biliyim. LeCola gibi. LePhone ne yahu.



O tuş takımı aparatıyla bağlantısını nasıl sağlıyor acaba? Bluetooth aracılığı ile sanırım. Yoksa doğrudan temas eden bir elektronik devre yok galiba.
Ayrıca bu aparatı kullanışsız olur gibi sanki. Sürekli aparatını mı taşıyacağız?
Ekranı kullanım açısından o aparata ihtiyaç duymaması lazım ki performans verebilsin.

İşletim sistemi Android olması avantaj mı dezavantaj mı ilerde anlayacağız. Şimdilik bir şey demek zor. "ciddi şekilde özelleştirilmiş"ten ne kastediyorlar merak ettim. Nasıl bir şey çıktı acaba ortaya.
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bimel34 9 yıl

PHI

Tasarımı çok hoşuma gitti. Çok şık görünüyor da.
İsmi biraz şey olmuş. Ne biliyim. LeCola gibi. LePhone ne yahu.



O tuş takımı aparatıyla bağlantısını nasıl sağlıyor acaba? Bluetooth aracılığı ile sanırım. Yoksa doğrudan temas eden bir elektronik devre yok galiba.
Ayrıca bu aparatı kullanışsız olur gibi sanki. Sürekli aparatını mı taşıyacağız?
Ekranı kullanım açısından o aparata ihtiyaç duymaması lazım ki performans verebilsin.

İşletim sistemi Android olması avantaj mı dezavantaj mı ilerde anlayacağız. Şimdilik bir şey demek zor. "ciddi şekilde özelleştirilmiş"ten ne kastediyorlar merak ettim. Nasıl bir şey çıktı acaba ortaya.


Lenovo'nun LE'si telefonun PHONE'u oldu sana LEPHONE
Şaka bir yana tipi fena değilmiş.
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