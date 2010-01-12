Lenovo da akıllı telefona pazarına giriyor; Huzurlarınızda LePhone

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Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir piyasa araştırmasında hızla büyüyen akıllı telefon pazarının bilgisayar üreticileri için yeni cazibe merkezi olduğunu ve dünya devi isimlerin pazara girmek için hazırlara başladığına dikkat çekilmişti. Bu araştırmayı takiben Dell akıllı telefon pazarına gireceğini doğrulamış ve Mini 3i isimli ilk modelini tanıtmıştı. Dell'den sonra pazara adım atan bir diğer isim de dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi apoletine sahip Lenovo oldu ve firma LePhone isimli akıllı telefonunu tanıttı.

Google Android platformunun ciddi şekilde özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanan Lenovo LePhone, Qualcomm Snapdragon platformunu temel alıyor ve 1GHz'de çalışan yüksek performanslı işlemcisiyle dikkatleri üzeirne çekmeyi başarıyor. 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, entegre GPS ve WiFi gibi temel özelliklere sahip olan telefonun fark yaratan en dikkat çekici detayı ise harici bir tuş takımıyla alınabilecek olması ki bu takım, telefona entegre yapısıyla LePhone'u bir mobil internet cihazına dönüştürebiliyor.

Yuvarlak hatlarıyla şık bir görünüme sahip olan LePhone, modüler yapısıyla dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor. Harici tuş takımını da içeren çıkartılabilir aparatında hoparlör takımı veya ikinci pil alanına yer verilebileceği belirtilen tasarım özellikleriyle farklılık yaratacağı düşünülen LePhone, Haziran ayına kadar ilk olarak Lenovo'nun kendi evinde yani Çin pazarında satışa sunulacak ancak takip eden süreç için uluslararası pazarlar da Lenovo'nun hedefi olacak gibi görünüyor.

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