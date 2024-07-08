Lenovo, yapay zeka destekli laptopunu satışa sundu: İşte özellikleri

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Lenovo, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarını Haziran’da tanıtmıştı, çok geçmeden de satışa sundu. 32GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB PCIe 4.0 SSD ile gelen laptop, YOGA Air 14s 2024 olarak ön siparişe açıldı. İşte Lenovo’nun yeni yapay zeka destekli laptopu hakkında her şey:

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Lenovo YOGA Air 14s (2024) özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Lenovo YOGA Air 14s (2024), 2.9K çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık, %100 sRGB ve DCI-P3 renk gamını destekleyen 14.5 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Laptop, Snapdragon X Elite (X1E-78-100) işlemcisinden güç alıyor. 4nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, 12 çekirdek, 3.4GHz Oryon CPU ve 45 TOPS yapay zeka bilgi işlem gücü sunabilen Hexagon NPU'ya sahip.

Lenovo’nun yeni yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı, tek yapılandırma (135 GB/s bant genişliğine sahip 32 GB LPDDR5x bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD) ile geliyor. Kasa, 12.9 mm inceliğinde ve 1.29 kg ağırlığında, ipeksi alüminyum kaplamalı magnezyum-alüminyum alaşımından yapılmış. Dolby Atmos destekli dört hoparlörle donatılan laptop, üç adet USB4 portuna sahip. Bilgisayarı serin ve sessiz tutmak için çift fan YOGA Qiankun ısı dağıtım sistemi mevcut. Lenovo, gürültü seviyesinin 17-21dB(A) arasında kaldığını iddia ediyor.

Lenovo, güç tasarruflu Snapdragon işlemci, 70Wh batarya ve markanın kendi güç yönetimi teknolojisi gibi faktörlerin birleşimi sayesinde dizüstü bilgisayarın tek şarjla 24 saate kadar video oynatma süresi sunduğunu iddia ediyor.

Lenovo YOGA Air 14s’in yapay zeka özelliklerine gelince, yerleşik NPU, Lenovo’nun Tianxi kişisel yapay zeka yardımcısı (Xiaotian) tarafından kullanılabilen 45 TOPS bilgi işlem gücü sağlıyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca sesle yazma, gerçek zamanlı altyazı ve arka plan gürültüsünü azaltma gibi Windows 11 AI özelliklerini de destekliyor.

Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı

Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı 1.375 dolar fiyatla Çin’de ön siparişe açıldı.

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Lenovo YOGA Air 14s 2024 satışta: İşte fiyatı ve özellikleri