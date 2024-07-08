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    Lenovo, yapay zeka destekli laptopunu satışa sundu: İşte özellikleri

    Lenovo, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan yapay zeka destekli laptopunu satışa sundu. Lenovo YOGA Air 14s 2024 modeli, yüksek performans ve pil ömrü vadediyor. 

    Lenovo, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarını Haziran’da tanıtmıştı, çok geçmeden de satışa sundu. 32GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB PCIe 4.0 SSD ile gelen laptop, YOGA Air 14s 2024 olarak ön siparişe açıldı. İşte Lenovo’nun yeni yapay zeka destekli laptopu hakkında her şey:

    Lenovo YOGA Air 14s (2024) özellikleri ile neler sunuyor?

    Lenovo YOGA Air 14s (2024) Tam Boyutta Gör
    Lenovo YOGA Air 14s (2024), 2.9K çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık, %100 sRGB ve DCI-P3 renk gamını destekleyen 14.5 inç OLED dokunmatik ekrana sahip. Laptop, Snapdragon X Elite (X1E-78-100) işlemcisinden güç alıyor. 4nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, 12 çekirdek, 3.4GHz Oryon CPU ve 45 TOPS yapay zeka bilgi işlem gücü sunabilen Hexagon NPU'ya sahip.

    Lenovo’nun yeni yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı, tek yapılandırma (135 GB/s bant genişliğine sahip 32 GB LPDDR5x bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD) ile geliyor. Kasa, 12.9 mm inceliğinde ve 1.29 kg ağırlığında, ipeksi alüminyum kaplamalı magnezyum-alüminyum alaşımından yapılmış. Dolby Atmos destekli dört hoparlörle donatılan laptop, üç adet USB4 portuna sahip. Bilgisayarı serin ve sessiz tutmak için çift fan YOGA Qiankun ısı dağıtım sistemi mevcut. Lenovo, gürültü seviyesinin 17-21dB(A) arasında kaldığını iddia ediyor.

    Lenovo, güç tasarruflu Snapdragon işlemci, 70Wh batarya ve markanın kendi güç yönetimi teknolojisi gibi faktörlerin birleşimi sayesinde dizüstü bilgisayarın tek şarjla 24 saate kadar video oynatma süresi sunduğunu iddia ediyor.

    Lenovo YOGA Air 14s’in yapay zeka özelliklerine gelince, yerleşik NPU, Lenovo’nun Tianxi kişisel yapay zeka yardımcısı (Xiaotian) tarafından kullanılabilen 45 TOPS bilgi işlem gücü sağlıyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca sesle yazma, gerçek zamanlı altyazı ve arka plan gürültüsünü azaltma gibi Windows 11 AI özelliklerini de destekliyor.

    Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı

    Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı 1.375 dolar fiyatla Çin’de ön siparişe açıldı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    emniyet kemeri çekince gelmiyor fiilimsiler isim midir katrilyondan sonra ne gelir iphone 14 pro max kamera sorunu apkcombo güvenilir mi

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