Lenovo, yapay zeka destekli laptopunu satışa sundu: İşte özellikleri

- Lenovo YOGA Air 14s (2024) özellikleri ile neler sunuyor?
- Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı
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Lenovo, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarını Haziran’da tanıtmıştı, çok geçmeden de satışa sundu. 32GB RAM (LPDDR5x) ve 1TB PCIe 4.0 SSD ile gelen laptop, YOGA Air 14s 2024 olarak ön siparişe açıldı. İşte Lenovo’nun yeni yapay zeka destekli laptopu hakkında her şey:
Lenovo YOGA Air 14s (2024) özellikleri ile neler sunuyor?
Lenovo’nun yeni yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı, tek yapılandırma (135 GB/s bant genişliğine sahip 32 GB LPDDR5x bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD) ile geliyor. Kasa, 12.9 mm inceliğinde ve 1.29 kg ağırlığında, ipeksi alüminyum kaplamalı magnezyum-alüminyum alaşımından yapılmış. Dolby Atmos destekli dört hoparlörle donatılan laptop, üç adet USB4 portuna sahip. Bilgisayarı serin ve sessiz tutmak için çift fan YOGA Qiankun ısı dağıtım sistemi mevcut. Lenovo, gürültü seviyesinin 17-21dB(A) arasında kaldığını iddia ediyor.
Lenovo, güç tasarruflu Snapdragon işlemci, 70Wh batarya ve markanın kendi güç yönetimi teknolojisi gibi faktörlerin birleşimi sayesinde dizüstü bilgisayarın tek şarjla 24 saate kadar video oynatma süresi sunduğunu iddia ediyor.
Lenovo YOGA Air 14s’in yapay zeka özelliklerine gelince, yerleşik NPU, Lenovo’nun Tianxi kişisel yapay zeka yardımcısı (Xiaotian) tarafından kullanılabilen 45 TOPS bilgi işlem gücü sağlıyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca sesle yazma, gerçek zamanlı altyazı ve arka plan gürültüsünü azaltma gibi Windows 11 AI özelliklerini de destekliyor.
Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı
Lenovo YOGA Air 14s (2024) fiyatı 1.375 dolar fiyatla Çin’de ön siparişe açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.