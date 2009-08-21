Lenovo Nvidia ION tabanlı netbook modelinin çıkışını erteledi

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Lenovo tarafından Nvidia'nın ION platformunu temel alan ilk netbook olarak lanse edilen IdeaPad S12'nin çıkışı ertelendi. Yapılan ilk açıklamada yaz aylarında satışa sunulacağı açıklanan netbook modeli için ertelemeye gidildiği ve planlanan yeni yol haritasına göre ION tabanlı ultra-taşınabilir sisteminin Windows 7 lansmanı ile birlikte satışa sunulacağı bildirildi.

1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana ve tam boyutlu klavyeye sahip olan Lenovo IdeaPad S12, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisine ve 1GB sistem belleğine sahip. Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 9400M IGP'si ile HD video hızlandırma desteği de sunan sistemin Intel çipsetli ve VIA tabanlı iki varyasyonu daha bulunuyor.

Nvidia ION platformunu temel alan Lenovo IdeaPad S12'nin Ekim ayı içerisinde 550$ civarı yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.