Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo Nvidia ION tabanlı netbook modelinin çıkışını erteledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo Nvidia ION tabanlı netbook modelinin çıkışını erteledi
Tam Boyutta Gör

Lenovo tarafından Nvidia'nın ION platformunu temel alan ilk netbook olarak lanse edilen IdeaPad S12'nin çıkışı ertelendi. Yapılan ilk açıklamada yaz aylarında satışa sunulacağı açıklanan netbook modeli için ertelemeye gidildiği ve planlanan yeni yol haritasına göre ION tabanlı ultra-taşınabilir sisteminin Windows 7 lansmanı ile birlikte satışa sunulacağı bildirildi.

1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana ve tam boyutlu klavyeye sahip olan Lenovo IdeaPad S12, 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisine ve 1GB sistem belleğine sahip. Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 9400M IGP'si ile HD video hızlandırma desteği de sunan sistemin Intel çipsetli ve VIA tabanlı iki varyasyonu daha bulunuyor.

Nvidia ION platformunu temel alan Lenovo IdeaPad S12'nin Ekim ayı içerisinde 550$ civarı yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpjalker 10 yıl
bir türlü şaşırtamadılar bizleri :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sofokles2000 10 yıl
Diğer başlıkta sorduğum sorunun cevabı burdaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooppss 10 yıl
şu intel neymiş arkadaş ya..
adamlar resmen piyasaya ion netbook sokturmadı..
hala intelin dandik ekran kartına sahip modeller piyasada cirit atıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim