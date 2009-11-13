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Lenovo, Qualcomm Snapdragon tabanlı mini-bilgisayar hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo, Qualcomm Snapdragon tabanlı mini-bilgisayar hazırlıyor
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Toshiba TG-01 ile birlikte lanse edilen Qualcomm Snapdragon platformunu temel alan yeni bir smartbook hazırlıyor. Maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayar pazarında Intel Atom tabanlı netbook'lara karşı konumlandırılacak olan mini-bilgisayarın, Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek CES 2010 fuarında tanıtılacağı bildirildi.

ARM tabanlı Snapdragon platformu ile uzun pil ömrü ve segmentin ihtiyaç duyduğu işlem gücünü sağlayabileceği söylenen yeni bilgisayarın HD video ve Flash desteği ile geleceğine dikkat çekiliyor. ARM tabanlı işlemcisi nedeniyle masaüstü için hazırlanan olağan Windows sürümlerini destekleyemeyecek olan sistem, Windows CE, Linux ve Google OS gibi alternatif çözümlerle ise uyumlu olacak.

AT&T ile uzun dönem internet sözleşmesi karşılığında verilebileceği de söylenen Qualcomm Snapdragon tabanlı Lenovo Smartbook için şu an daha fazla bilgi bulunmuyor.


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Momo-Oz 10 yıl
ucuz olsunda herkesin laptopu olsun yaa , şöyle 250- 300 ytl ye nettop istiyoruz !!
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MrPerFormance 10 yıl
Yakında notebook u tarihe gömecekler :D
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