Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ThinkCentre serisi iki yeni masaüstü bilgisayar hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,8b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo, ThinkCentre serisi iki yeni masaüstü bilgisayar hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Lenovo ThinkCentre M58e

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo özellikle kurum ve kuruluşları hedef alan ThinkCentre serisi masaüstü bilgisayar ailesine düşük maliyetli iki yeni çözüm eklemeye hazırlanıyor. Firmanın A58 ve M58e kod adlı yeni modellerinin kompakt boyutlu olduğu ve düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlandığı belirtilirken, sahip olma maliyetleriyle uzun dönem bakım ve yönetim masraflarının düşük olduğu belirtiliyor.

Lenovo'nun ThinkCentre serisi yeni sistemlerinden A58 modelinin küçük ve orta ölçekli şirketleri, M58e modelinin ise orta ve büyük ölçekli firmaları hedef aldığı belirtiliyor. Resmi lansmanının Nisan ayında yapılacağı belirtilen dolayısıyla kesinleşmiş detayları henüz açıklanmayan sistemlerin Intel platformunu temel alacağı ve Core 2 serisi çift/dört çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebileceği söyleniyor.

Depolama için 1TB'a kadar sabit disk desteği sunacak ve 4GB'a kadar bellekle konfigüre edilebilecek sistemlerde optik sürücü olarak Blu-ray seçeneği de sunulacak. DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine sahip olacağı söylenen ThinkCentre A58 ve M58e modelleri için detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken sistemlerin 399$'dan başlayan fiyatlarla (monitörsüz) satışa sunulması bekleniyor.

Lenovo, ThinkCentre serisi iki yeni masaüstü bilgisayar hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Lenovo ThinkCentre A58


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tx57 10 yıl
Lenovo çok kaliteli bir marka birde Lenova yazmasalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 10 yıl
mavi enter tuşuna hasta oluyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madxyloid 10 yıl
ibm ve simdi de lenovo islerini ciddi sekilde devam ettiriyorlar. kalite, hizmet, yazılım digerleri bos.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

mavi enter tuşuna hasta oluyorum


bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 10 yıl
Çok şık olmuş.
Klavye klasik Ibm işi:-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
lenovo harika işler cıkartmaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
Lenovo bu işi iyi biliyor bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony'den 3D Video konferans Kiti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim