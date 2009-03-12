Lenovo, ThinkCentre serisi iki yeni masaüstü bilgisayar hazırlıyor

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Lenovo ThinkCentre M58e

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo özellikle kurum ve kuruluşları hedef alan ThinkCentre serisi masaüstü bilgisayar ailesine düşük maliyetli iki yeni çözüm eklemeye hazırlanıyor. Firmanın A58 ve M58e kod adlı yeni modellerinin kompakt boyutlu olduğu ve düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlandığı belirtilirken, sahip olma maliyetleriyle uzun dönem bakım ve yönetim masraflarının düşük olduğu belirtiliyor.

Lenovo'nun ThinkCentre serisi yeni sistemlerinden A58 modelinin küçük ve orta ölçekli şirketleri, M58e modelinin ise orta ve büyük ölçekli firmaları hedef aldığı belirtiliyor. Resmi lansmanının Nisan ayında yapılacağı belirtilen dolayısıyla kesinleşmiş detayları henüz açıklanmayan sistemlerin Intel platformunu temel alacağı ve Core 2 serisi çift/dört çekirdekli işlemcilerle konfigüre edilebileceği söyleniyor.

Depolama için 1TB'a kadar sabit disk desteği sunacak ve 4GB'a kadar bellekle konfigüre edilebilecek sistemlerde optik sürücü olarak Blu-ray seçeneği de sunulacak. DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine sahip olacağı söylenen ThinkCentre A58 ve M58e modelleri için detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken sistemlerin 399$'dan başlayan fiyatlarla (monitörsüz) satışa sunulması bekleniyor.

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Lenovo ThinkCentre A58