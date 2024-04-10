Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" tanıtıldı: İşte özellikleri

- Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" neler sunuyor?
- Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri
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Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" neler sunuyor?
Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" Temmuz 2023'te tanıtılan Legion Y700'ün güncellenmiş bir sürümü niteliğinde. Tabletin ön yüzünde 2560X1600 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç IPS ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran, sektörde ilk olan mikro-nano kazınmış AG (buzlu) cam tasarımına sahip. Bu da daha az yansıma ve görünürlülüğe ek olarak yumuşak bir dokunuş hissi sunacak.
Dahili bileşenlerden bahsetmişken, tabletin arkasında 13MP birincil + 2MP makro çift kamera kurulumu ve ön tarafta 8MP selfie kamerası bulunuyor. Buna ek olarak 2 adet USB Type-C 3.1 Gen 2 ve DisplayPort 1.4 desteği ile geliyor. Son olarak kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak tablete, JBL destekli stereo hoparlör ve 45w şarj destekli 6550 mAh pil paketi eşlik edecek.
Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak temel sürümün, 333 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatlar ile karşılaşabiliriz.
Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri
- Ekran: IPS, 144Hz, 2560X1600 piksel
- İşletim Sistemi: Android 14
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Arka Kamera: 13MP + 2MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bellek ve Depolama: 12GB+256GB, 16GB+512GB
- Batarya: 6.5500mAh 45W şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...