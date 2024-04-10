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    Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" tanıtıldı: İşte özellikleri

    Lenovo, yeni oyuncu tableti Legion Y700 "Super Control Edition" sürümünü tanıttı. İşte Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve daha fazlasıyla Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri
    Lenovo yeni oyuncu tabletini duyurdu: Sektörde ilk olacak! Tam Boyutta Gör
    Lenovo, oyuncuları hedefleyen yeni tableti Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" modelini duyurdu. Markanın oyuncu tableti, ekran tasarımıyla sektörde ilk olacak. İşte Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri 

    Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" neler sunuyor?

    Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" Temmuz 2023'te tanıtılan Legion Y700'ün güncellenmiş bir sürümü niteliğinde. Tabletin ön yüzünde 2560X1600 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç IPS ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran, sektörde ilk olan mikro-nano kazınmış AG (buzlu) cam tasarımına sahip. Bu da daha az yansıma ve görünürlülüğe ek olarak yumuşak bir dokunuş hissi sunacak.

    Lenovo yeni oyuncu tabletini duyurdu: Sektörde ilk olacak! Tam Boyutta Gör
    Hatta Lenovo, camın sürtünme oranında yüzde 50'lik bir düşüş yaşandığını belirtti. Legion Y700, bir önceki modelde olduğu gibi gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alıyor. Tabletin 12GB + 256GB ve 16GB + 512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama sürümü mevcut. Ayrıca bu kapasiteyi microSD yuvası üzerinden 1TB'a kadar artırmak mümkün.

    Dahili bileşenlerden bahsetmişken, tabletin arkasında 13MP birincil + 2MP makro çift kamera kurulumu ve ön tarafta 8MP selfie kamerası bulunuyor. Buna ek olarak 2 adet USB Type-C 3.1 Gen 2 ve DisplayPort 1.4 desteği ile geliyor. Son olarak kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak tablete, JBL destekli stereo hoparlör ve 45w şarj destekli 6550 mAh pil paketi eşlik edecek.

    Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak temel sürümün, 333 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatlar ile karşılaşabiliriz. 

    Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri

    • Ekran: IPS, 144Hz, 2560X1600 piksel
    • İşletim Sistemi: Android 14
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Arka Kamera: 13MP + 2MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Bellek ve Depolama: 12GB+256GB, 16GB+512GB
    • Batarya: 6.5500mAh 45W şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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