Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo, oyuncuları hedefleyen yeni tableti Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" modelini duyurdu. Markanın oyuncu tableti, ekran tasarımıyla sektörde ilk olacak. İşte Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri

Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" neler sunuyor?

Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" Temmuz 2023'te tanıtılan Legion Y700'ün güncellenmiş bir sürümü niteliğinde. Tabletin ön yüzünde 2560X1600 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç IPS ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran, sektörde ilk olan mikro-nano kazınmış AG (buzlu) cam tasarımına sahip. Bu da daha az yansıma ve görünürlülüğe ek olarak yumuşak bir dokunuş hissi sunacak.

Tam Boyutta Gör Hatta Lenovo, camın sürtünme oranında yüzde 50'lik bir düşüş yaşandığını belirtti. Legion Y700, bir önceki modelde olduğu gibi gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alıyor. Tabletin 12GB + 256GB ve 16GB + 512GB olmak üzere iki farklı bellek ve depolama sürümü mevcut. Ayrıca bu kapasiteyi microSD yuvası üzerinden 1TB'a kadar artırmak mümkün.

Dahili bileşenlerden bahsetmişken, tabletin arkasında 13MP birincil + 2MP makro çift kamera kurulumu ve ön tarafta 8MP selfie kamerası bulunuyor. Buna ek olarak 2 adet USB Type-C 3.1 Gen 2 ve DisplayPort 1.4 desteği ile geliyor. Son olarak kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak tablete, JBL destekli stereo hoparlör ve 45w şarj destekli 6550 mAh pil paketi eşlik edecek.

Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" modelinin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak temel sürümün, 333 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatlar ile karşılaşabiliriz.

Lenovo Legion Y700 "Super Control Edition" özellikleri

Ekran: IPS, 144Hz, 2560X1600 piksel

İşletim Sistemi: Android 14

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Arka Kamera: 13MP + 2MP

Ön Kamera: 8 MP

Bellek ve Depolama: 12GB+256GB, 16GB+512GB

Batarya: 6.5500mAh 45W şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1

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Lenovo yeni oyuncu tabletini duyurdu: Sektörde ilk olacak!