Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, çocuklara yönelik Galaxy Tab A11+ Kids Edition isimli tabletini tanıttı. Peki yeni tablet neler sunuyor?                                               

    Samsung, çocuklara yönelik Galaxy Tab A11+ Kids Edition isimli tabletini tanıttı. Önceki Kids Edition cihazlarda olduğu gibi, bu model de temelde Wi-Fi destekli standart Galaxy Tab A11+’ın bir versiyonu. Ancak yazılım tarafında kapsamlı ebeveyn kontrolleri ve kutu içeriğinde çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor.

    Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition özellikleri

    En dikkat çekici aksesuar, darbelere karşı koruma sağlayan köpük kılıf. Bu kılıf aynı zamanda hem stand olarak kullanılabilen hem de taşıma sapına dönüşebilen bir tasarıma sahip. Kılıf, mavi, kırmızı, mor ve koyu mavi gibi farklı renk seçenekleri sunuluyor. Ayrıca cihazla birlikte gelen Crayo-Pen kalem, düşmemesi için bir sabitleme kancasına sahip. Samsung, kişiselleştirme için sticker’ları da pakete dahil etmiş.
    Dayanıklı kılıf ve kalem dışında, tablet Samsung Kids uygulamasıyla birlikte geliyor. Bu sayede ebeveynler ekran süresini ayarlayabiliyor, uygulama ve içerik erişimini kontrol edebiliyor.

    Donanım tarafında ise cihaz MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama alanıyla sunuluyor. 1920 x 1200 çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir ekrana sahip olan tablette ayrıca Dolby Atmos destekli dört hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve 15 saate kadar video oynatma süresi sağlayan 7040 mAh kapasiteli pil bulunuyor. 

    ABD’de satış fiyatı 350 dolar olarak belirlenen model, aynı depolama ve RAM seçeneğine sahip standart Galaxy Tab A11+’tan yaklaşık 150 dolar daha pahalı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum