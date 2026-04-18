Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, çocuklara yönelik Galaxy Tab A11+ Kids Edition isimli tabletini tanıttı. Önceki Kids Edition cihazlarda olduğu gibi, bu model de temelde Wi-Fi destekli standart Galaxy Tab A11+’ın bir versiyonu. Ancak yazılım tarafında kapsamlı ebeveyn kontrolleri ve kutu içeriğinde çeşitli aksesuarlarla birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition özellikleri

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici aksesuar, darbelere karşı koruma sağlayan köpük kılıf. Bu kılıf aynı zamanda hem stand olarak kullanılabilen hem de taşıma sapına dönüşebilen bir tasarıma sahip. Kılıf, mavi, kırmızı, mor ve koyu mavi gibi farklı renk seçenekleri sunuluyor. Ayrıca cihazla birlikte gelen Crayo-Pen kalem, düşmemesi için bir sabitleme kancasına sahip. Samsung, kişiselleştirme için sticker’ları da pakete dahil etmiş.

Tam Boyutta Gör Dayanıklı kılıf ve kalem dışında, tablet Samsung Kids uygulamasıyla birlikte geliyor. Bu sayede ebeveynler ekran süresini ayarlayabiliyor, uygulama ve içerik erişimini kontrol edebiliyor.

PUBG açıklama yaptı: Hassasiyetleri korumaya devam edeceğiz 19 sa. önce eklendi

Donanım tarafında ise cihaz MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden güç alıyor ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama alanıyla sunuluyor. 1920 x 1200 çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 11 inçlik bir ekrana sahip olan tablette ayrıca Dolby Atmos destekli dört hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve 15 saate kadar video oynatma süresi sağlayan 7040 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

ABD’de satış fiyatı 350 dolar olarak belirlenen model, aynı depolama ve RAM seçeneğine sahip standart Galaxy Tab A11+’tan yaklaşık 150 dolar daha pahalı.

