Ultra ince çerçeveli Oppo Pad Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo Pad Mini özellikleri
Oppo Pad Mini, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden alıyor. Bu işlemciye, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.
Cihazda 13 MP arka kamera ve görüntülü görüşmeler için 8 MP ön kamera yer alıyor. 8000 mAh kapasiteli batarya, 67W hızlı şarj desteği sunuyor. Wi-Fi 7 desteğine ve çift hoparlöre sahip cihaz, 5.3 mm kalınlığı ve 279 gr ağırlığıyla oldukça ince ve taşınabilir bir yapıda.
Oppo Pad Mini'nin başlangıç fiyatı 8GB + 256GB versiyon için 3.199 Yuan (470 dolar). 12GB + 256GB versiyon 3.499 Yuan (510 dolar), 12GB + 512GB en üst model ise 3.999 Yuan (760 dolar) fiyat etiketiyle sunuluyor.