Ultra ince çerçeveli Oppo Pad Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, son küresel lansman etkinliğinde Find X9 Ultra, Find X9s Pro ve Find X9s gibi telefonlarının yanı sıra Pad Mini isimli tabletini de duyurdu. Kompakt boyutları, ince çerçeveleri ve güçlü işlemcisiyle dikkatleri çeken cihaz neler sunuyor bir göz atalım.

Oppo Pad Mini özellikleri

Oppo Pad Mini, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden alıyor. Bu işlemciye, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.1 depolama eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör 8.8 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 2,99 mm'lik ultra ince çerçeveleriyle dikkatleri çekiyor. Ekran ayrıca, 2520 × 1680 çözünürlüğe, 1600 nit tepe parlaklık seviyesine, 3:2 en-boy oranına ve 144Hz adaptif yenileme hızına sahip.

Cihazda 13 MP arka kamera ve görüntülü görüşmeler için 8 MP ön kamera yer alıyor. 8000 mAh kapasiteli batarya, 67W hızlı şarj desteği sunuyor. Wi-Fi 7 desteğine ve çift hoparlöre sahip cihaz, 5.3 mm kalınlığı ve 279 gr ağırlığıyla oldukça ince ve taşınabilir bir yapıda.

Oppo Pad Mini'nin başlangıç fiyatı 8GB + 256GB versiyon için 3.199 Yuan (470 dolar). 12GB + 256GB versiyon 3.499 Yuan (510 dolar), 12GB + 512GB en üst model ise 3.999 Yuan (760 dolar) fiyat etiketiyle sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Oppo Pad Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: