Honor, ekranıyla etkileyici güçlü tabletini tanıttı

Tam Boyutta Gör Honor MagicPad 3 Pro 12.3” Çin'de piyasaya sürüldü. 13.3 inçlik versiyona kıyasla daha kompakt ve 165Hz, 3000 nit parlaklığa ulaşan OLED ekranıyla dikkat çekici.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3” neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kompakt versiyonun öne çıkan özelliği ekranı. 13.3 inçlik model, 1100 nit'e kadar parlaklık sunan IPS panel kullanıyor. Bu model ise parlaklığı 3000 nit'e kadar çıkabilen 165Hz OLED panelle geliyor. Bu, büyük bir yükseltme. Ayrıca daha derin siyahlar ve daha iyi kontrast gibi OLED'in olağan avantajlarını da elde ediyorsunuz. Çerçeveler 3.9 mm ile ince ve uzun süreli kullanımlarda daha rahat görüntüleme için 5280Hz PWM karartma özelliği mevcut. Genel olarak, bu model daha iyi bir ekran kullanıyor.

Performans hâlâ amiral gemisi seviyesinde. Tablet, daha büyük versiyonda kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5'in hemen altında yer alan Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geliyor. Kağıt üzerinde bir adım geride gibi görünse de, fark yalnızca oyun veya karmaşık video düzenleme gibi daha ağır işlerde ortaya çıkıyor. Süper çözünürlük gibi oyun özellikleri yerini koruyor.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3” model, 4.8 mm kalınlık ve 450 gram ağırlıkla. 13.3 inçlik modelden daha ince ve hafif. Ancak bunun bir dezavantajı var; daha küçük batarya. Kapasite 12.450 mAh'den 10.100 mAh'ye düşüyor.

Honor, tabletin üretkenlik için de çok uygun olduğunu söylüyor. PC modu, harici ekran desteği ve yakında piyasaya sürülecek klavye kılıfı aksesuarı ile oyun dışında da kullanılabilecek güçlü bir tablet konumunda.

Honor MagicPad 3 Pro 12.3 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Honor MagicPad 3 Pro 12.3” Çin'de satışa sunuldu. 8GB RAM ve 256GB depolama alanlı modelin fiyatı 3.999 yuan (585 dolar). 16GB RAM 512GB'lık model için belirlenen fiyat 5.699 yuan (834 dolar).

