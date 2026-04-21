    Xiaomi'den kompakt ve güçlü tablet: Redmi K Pad 2 tanıtıldı

    Redmi, kompakt oyun tableti Redmi K Pad 2'yi tanıttı. Tablet, 8 inçlik form faktöründe akıcı ekran ve devasa batarya ile amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor.

    Redmi, geçtiğimiz yıl performans odaklı kompakt bir tablet olan Redmi K Pad'i tanıtmıştı. Bugün marka, Çin'de Redmi K90 Max ve Redmi K Pad 2 dahil olmak üzere birçok cihazı tanıttığı bir lansman etkinliği düzenledi. Redmi K Pad 2, kompakt form faktörünü koruyor ancak performans, ekran ve pil açısından önemli yükseltmelerle geliyor.

    Redmi K Pad 2 tablet neler sunuyor?

    Redmi K Pad 2, 8.8 inç ekrana sahip. LCD panel, 3008 x 1880 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1100 nit’e kadar parlaklık sunuyor, Dolby Vision, HDR’ı destekliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 16:10 en boy oranı ve yüksek piksel yoğunluğu, özellikle oyun ve medya tüketimi için keskin ve akıcı görüntüleme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Tabletin kalbinde MediaTek Dimensity 9500 işlemci yer alıyor. Yapay zeka ile ilgili görevler için Mali-G1 Ultra GPU ve MediaTek NPU 990 mevcut. 16GB RAM (LPDDR5x) ve 512GB’a kadar depolama (UFS 4.1) ile gelen tablet, daha iyi optimizasyon ve cihazlar arası bağlantıya odaklanan Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile geliyor. Redmi, yeni modelde etkileyici ses çıkışı için ayarlanmış çift X eksenli doğrusal motorlar ve çift stereo hoparlör de ekledi.

    Redmi K Pad 2, görüntülü görüşmeler ve temel fotoğrafçılık için 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Tablet, 67W hızlı şarj ve 22.5W’a kadar ters şarjı destekleyen 9.100mAh bataryadan güç alıyor.

    Tablet, çift USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve yanda parmak izi okuyucusu ile geliyor. Tablet, 6.62 mm'lik ince bir profile ve 345 gram ağırlığa sahip.

    Redmi K Pad 2 fiyatı ne kadar?

    Redmi K Pad 2, Çin’de 3.399 yuan (498 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 256GB depolama alanlı model için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • 8GB + 256GB: 3.399 yuan (498 dolar)
    • 12GB + 256GB: 3.799 Yuan (557 dolar)
    • 16GB + 512GB: 4.799 Yuan (704 dolar)

    Redmi K Pad 2 özellikleri

    • Ekran: 8.8 inç, 3K, 165Hz, 1100 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Kamera: 13MP (arka), 8MP (ön)
    • Batarya: 9.100 mAh, 67W hızlı şarj, 22.5W ters şarj
    • Yazılım: Android 16, HyperOS 3.0
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift USB-C portu
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
