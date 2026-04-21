Xiaomi'den kompakt ve güçlü tablet: Redmi K Pad 2 tanıtıldı

Redmi K Pad 2 tablet neler sunuyor?
Tabletin kalbinde MediaTek Dimensity 9500 işlemci yer alıyor. Yapay zeka ile ilgili görevler için Mali-G1 Ultra GPU ve MediaTek NPU 990 mevcut. 16GB RAM (LPDDR5x) ve 512GB’a kadar depolama (UFS 4.1) ile gelen tablet, daha iyi optimizasyon ve cihazlar arası bağlantıya odaklanan Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile geliyor. Redmi, yeni modelde etkileyici ses çıkışı için ayarlanmış çift X eksenli doğrusal motorlar ve çift stereo hoparlör de ekledi.
Redmi K Pad 2, görüntülü görüşmeler ve temel fotoğrafçılık için 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Tablet, 67W hızlı şarj ve 22.5W’a kadar ters şarjı destekleyen 9.100mAh bataryadan güç alıyor.
Tablet, çift USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve yanda parmak izi okuyucusu ile geliyor. Tablet, 6.62 mm'lik ince bir profile ve 345 gram ağırlığa sahip.
Redmi K Pad 2 fiyatı ne kadar?
- 8GB + 256GB: 3.399 yuan (498 dolar)
- 12GB + 256GB: 3.799 Yuan (557 dolar)
- 16GB + 512GB: 4.799 Yuan (704 dolar)
Redmi K Pad 2 özellikleri
- Ekran: 8.8 inç, 3K, 165Hz, 1100 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Kamera: 13MP (arka), 8MP (ön)
- Batarya: 9.100 mAh, 67W hızlı şarj, 22.5W ters şarj
- Yazılım: Android 16, HyperOS 3.0
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift USB-C portu