Xiaomi'den kompakt ve güçlü tablet: Redmi K Pad 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Redmi, geçtiğimiz yıl performans odaklı kompakt bir tablet olan Redmi K Pad'i tanıtmıştı. Bugün marka, Çin'de Redmi K90 Max ve Redmi K Pad 2 dahil olmak üzere birçok cihazı tanıttığı bir lansman etkinliği düzenledi. Redmi K Pad 2, kompakt form faktörünü koruyor ancak performans, ekran ve pil açısından önemli yükseltmelerle geliyor.

Redmi K Pad 2 tablet neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi K Pad 2, 8.8 inç ekrana sahip. LCD panel, 3008 x 1880 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1100 nit’e kadar parlaklık sunuyor, Dolby Vision, HDR’ı destekliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 16:10 en boy oranı ve yüksek piksel yoğunluğu, özellikle oyun ve medya tüketimi için keskin ve akıcı görüntüleme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Tabletin kalbinde MediaTek Dimensity 9500 işlemci yer alıyor. Yapay zeka ile ilgili görevler için Mali-G1 Ultra GPU ve MediaTek NPU 990 mevcut. 16GB RAM (LPDDR5x) ve 512GB’a kadar depolama (UFS 4.1) ile gelen tablet, daha iyi optimizasyon ve cihazlar arası bağlantıya odaklanan Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile geliyor. Redmi, yeni modelde etkileyici ses çıkışı için ayarlanmış çift X eksenli doğrusal motorlar ve çift stereo hoparlör de ekledi.

Redmi K Pad 2, görüntülü görüşmeler ve temel fotoğrafçılık için 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Tablet, 67W hızlı şarj ve 22.5W’a kadar ters şarjı destekleyen 9.100mAh bataryadan güç alıyor.

Tablet, çift USB-C bağlantı noktası, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve yanda parmak izi okuyucusu ile geliyor. Tablet, 6.62 mm'lik ince bir profile ve 345 gram ağırlığa sahip.

Redmi K Pad 2 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Redmi K Pad 2, Çin’de 3.399 yuan (498 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 256GB depolama alanlı model için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB + 256GB: 3.399 yuan (498 dolar)

12GB + 256GB: 3.799 Yuan (557 dolar)

16GB + 512GB: 4.799 Yuan (704 dolar)

Redmi K Pad 2 özellikleri

Ekran: 8.8 inç, 3K, 165Hz, 1100 nit, LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Kamera: 13MP (arka), 8MP (ön)

Batarya: 9.100 mAh, 67W hızlı şarj, 22.5W ters şarj

Yazılım: Android 16, HyperOS 3.0

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, çift USB-C portu

