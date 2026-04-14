    Red Magic'in yeni oyuncu tableti iddialı özelliklerle geliyor

    Red Magic, Gaming Tablet 5 Pro isimli yeni oyuncu tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın 185Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 24GB RAM gibi iddialı özellikler sunması bekleniyor.

    Red Magic geçtiğmiz sene Red Magic Gaming Tablet 3 Pro modelini Çin’de tanıtmış ve bu cihaz daha sonra global pazarda Red Magic Astra Gaming Tablet adıyla satışa sunulmuştu. Şimdi ise şirketin halefi olacak yeni bir model üzerinde çalıştığı ve bu cihazın muhtemelen Red Magic Gaming Tablet 5 Pro olarak adlandırılacağı konuşuluyor. Şirket yöneticilerinden Jiang Chao, cihazın Nisan ya da Mayıs civarında tanıtılabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmenin ardından sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station da tabletle ilgili bazı önemli detayları paylaştı.

    Red Magic Gaming Tablet 5 Pro beklenen özellikler

    Ortaya çıkan bilgilere göre Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, 2400 x 1504 çözünürlüğe sahip yaklaşık 9 inçlik kompakt bir OLED ekranla gelebilir. Ayrıca bu ekranın 185Hz’e kadar yenileme hızını desteklemesi bekleniyor; bu da özellikle oyunlarda oldukça akıcı bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Cihazın gücünü ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alacağı ve uzun süreli kullanımda ısınmayı kontrol altında tutmak için gelişmiş bir sıvı soğutma sistemiyle destekleneceği söyleniyor.

    8.300 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi beklenen tablet, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a depolama alanı seçenekleri sunabilir. Ayrıca cihazın yalnızca oyun odaklı olmayıp, yerleşik bir yapay zeka modeliyle ek özellikler sunabileceği de dile getiriliyor.

    Kamera detayları henüz netlik kazanmış değil. Ancak önceki modelde bulunan 9 MP arka ve 13 MP ön kameranın korunup korunmayacağı belirsizliğini koruyor.

    Tablet için 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB ve 24 GB + 1 TB gibi farklı versiyonlar planlanıyor olabilir. Tasarım tarafında ise RGB aydınlatmalı ve şeffaf kasa seçeneklerinin yer alması bekleniyor. Küresel pazarda cihazın Red Magic Astra 2 adıyla satışa çıkabileceği de konuşulanlar arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
