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Lenovo'dan AMD işlemcili yeni dizüstü bilgisayar: IdeaPad G455A

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan AMD işlemcili yeni dizüstü bilgisayar: IdeaPad G455A
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Tüketici Elektroniği 2010 fuarında AMD platformunu kullanan X100e isimli ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını sergileyen Lenovo, AMD işlemcili bir diğer yeni dizüstü bilgisayarını Çin pazarında satışa sunuyor. IdeaPad serisi altında hazırlanan G455A model isimli dizüstü bilgisayarın en azından şu an için Çin pazarına özel olduğu bildiriliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç ekrana sahip olan yeni model, AMD'nin 2.1GHz'de çalışan Athlon II M320 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenen ve 250GB kapasiteli depolama sürücüsü ile donatılan IdeaPad G455A, ekran kartı olarak DirectX 10.1 desteğiyle gelen ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal video hızlandırma yeteneğine sahip olan Mobility Radeon HD 4550 ile geliyor. AMD'nin Vision konsepti çerçevesinde hazırlanan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelen Lenovo IdeaPad G455A, Çin'de 600$ civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunuluyor.


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yc#1 9 yıl
Netbooklar gibi 1 GB bellek koymaları olmamış.
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talh4wk 9 yıl
Haber içn teşekkürler
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dante38 9 yıl
Atholon m320 ve hd 4550 intelin atomuna sıkı bir rakip
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