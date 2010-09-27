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Lenovo'nun tablet/notebook hibrit sistemi IdeaPad U1 ertelendi

8 yıl
7,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo ilk defa CES 2010 fuarında tanıttığı hibrit tasarımlı tablet/dizüstü bilgisayar modeli IdeaPad U1'i erteledi. İlk planda yıl ortasına doğru çıkması beklenen ardından sene sonuna ötelenen IdeaPad U1, gelen son bilgilere göre 2011 başına ertelenmiş durumda. Bir yıllık gecikmeyle gelecek olan hibrit sistem ilk olarak Çin pazarında kullanıma sunulacak.

Hacimli üretim öncesinde cihaz üzerinde yeniden tasarım ihtiyaçlarına duyan Lenovo, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekran büyüklüğüne sahip tablet sisteminde Qualcomm Snapdragon işlemcisini kullanırken, aynı zamanda şark istasyonu olarak görev yapan klavyeli ana sistem ise 1.3GHz'de çalışan Core 2 Duo U4100 işlemcisinden güç alıyor.

4GB'a kadar bellek ve 128GB'a kadar SSD seçenekleriyle sunulacak olan IdeaPad U1'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Batuist 8 yıl
çok ilginç bir tasarım..
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