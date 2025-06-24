Wankel motorlu Iconic SP, Mazda RX-7'nin halefi olacak

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Tam Boyutta Gör Mazda, spor otomobil tutkunlarının yıllardır özlemini çektiği Wankel motorlu yeni bir modeliyle gündemde: Iconic SP. İlk kez Japonya'da düzenlenen bir mobilite fuarında sergilenen bu konsept, markanın sürüş keyfi odaklı mirasını modern bir anlayışla yeniden canlandırıyor.

Başlangıçta bazı çevreler bu modelin yeni nesil MX-5 Miata olabileceğini düşünse de, Mazda'dan gelen açıklamalar bu beklentiyi boşa çıkardı. Markanın teknik yöneticileri, Iconic SP'nin Miata'dan ayrı, daha üst segmentte konumlandırılmış bağımsız bir model olacağını belirtti. Hatta aracın RX-7'nin modern bir halefi olabileceği yönünde güçlü sinyaller verildi. Ancak klasik "RX" isminin geri dönüp dönmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Iconic SP, kompakt bir coupé gövde yapısına sahip. Uzunluğu yaklaşık 4,17 metre, genişliği 1,85 metre, yüksekliği ise sadece 1,14 metre. Bu ölçülerle, mevcut Miata’dan daha uzun ve geniş olmasına rağmen, yere daha yakın bir yapıya sahip. Aracın aks mesafesi 2,59 metre olarak açıklanırken, kabin düzeni ise iki kişilik. Yani tam bir sürücü odaklı spor otomobil.

Tam Boyutta Gör Iconic SP’nin kalbinde elektrik motoruyla desteklenen özel bir çift rotorlu içten yanmalı motor yer alıyor. Toplam sistem gücü 365 beygir civarında. Bu yapı, hem performans hem de verimlilik açısından ideal bir denge sunmayı hedefliyor.

Marka, bu hibrit konfigürasyonun yanı sıra, Wankel motorun doğrudan tekerleklere güç verdiği versiyonlar üzerinde de çalıştığını belirtiyor. Bu yaklaşım, RX-8’in üretimden kalktığı 2012 yılından bu yana bir ilk olacak. Öte yandan, tamamen elektrikli bir versiyon ise şimdilik gündemde değil.

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Mazda’nın tasarım ekibinden yapılan açıklamalara göre, mevcut MX-5 birkaç yıl daha üretimde kalacak. Ancak yeni nesil Miata geldiğinde, tasarımsal anlamda Iconic SP’den esintiler taşıyacak. Yani Mazda, ikonik yol otomobilini modernize ederken köklerinden kopmamaya devam ediyor. Ayrıca arkadan itiş sistemi, 6 ileri manuel şanzıman ve hafif yapı gibi özellikler de korunacak.

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Wankel motorlu Iconic SP, Mazda RX-7'nin halefi olacak

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