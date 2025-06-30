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    Çinli Lynk & Co 10 EM-P'nin resmi görselleri ortaya çıktı

    Lynk & Co 10 EM-P, dikkat çekici tasarımı, 523 beygir gücü ve 192 km elektrikli menziliyle Çin’de tanıtıldı. Yeni şarj edilebilir hibrit sedan, 2025’in 3. çeyreğinde piyasaya çıkacak.

    Çinli Lynk & Co 10 EM-P'nin resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geely çatısı altındaki Lynk & Co’nun yeni şarj edilebilir hibrit sedan modeli 10 EM-P, resmi görselleriyle ortaya çıktı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulması planlanan sedan model; 523 beygir gücü ve 192 kilometreye kadar tamamen elektrikli menziliyle dikkat çekiyor.

    Lynk & Co 10 EM-P, ince LED gündüz farları, aktif arka spoyler, çift renkli 21 inç jantlar, siyah tavan, belirgin çamurluk hatları, gizli kapı kolları ve parlak arka çamurluklarla oldukça çarpıcı bir tasarım sunuyor. Ön bölümde hava girişlerine entegre milimetrik dalga radarı bulunurken, tavan kısmında da bir adet LiDAR sensörü yer alıyor. Bu donanımlar, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin habercisi olarak dikkat çekiyor.

    Lynk & Co yetkilileri, 10 EM-P modelinde 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile DHT Evo şanzıman sisteminin birlikte çalıştığını açıkladı. Arka aksa yerleştirilen P4 elektrik motoru, ön tekerleklerde kayma algılandığında sadece 0,01 saniyede devreye girerek çekişi artırıyor. Sistem toplamda 390 kW (523 hp) güç ve 755 Nm tork üretiyor.

    Çinli Lynk & Co 10 EM-P'nin resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir hibrit model; 5050 mm uzunluğa, 1966 mm genişliğe, 1487 mm yüksekliğe ve 3005 mm aks mesafesine sahip. Önde 1698 mm, arkada ise 1710 mm iz genişliğine sahip modelin boş ağırlığı ise batarya seçeneğine göre 2137 kg ile 2257 kg arasında değişiyor.

    Lynk & Co 10 EM-P, yüzde 46.1 termal verimliliğe sahip BHE15-CFZ kodlu 1.5 litrelik turbo motorla donatılmış. Motorun maksimum gücü ise 120 kW (161 hp). Hibrit sistemde iki farklı LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği sunuluyor: 18.4 kWsa kapasite ile CLTC'ye göre 100 km menzil ve 38.2 kWsa kapasiteyle 192 km tamamen elektrikli sürüş imkanı sunuluyor.

    Otomobilin diğer özellikleriyle alakalı bilgi paylaşılmadı ancak önceki haberlere göre Nvidia Drive Thor-U (700 TOPS) ve Snapdragon 8295 ile donatılacağını, ayrıca hava süspansiyon sistemine sahip olacağı belirtilmişti.

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