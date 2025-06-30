Çinli Lynk & Co 10 EM-P'nin resmi görselleri ortaya çıktı

Lynk & Co 10 EM-P, ince LED gündüz farları, aktif arka spoyler, çift renkli 21 inç jantlar, siyah tavan, belirgin çamurluk hatları, gizli kapı kolları ve parlak arka çamurluklarla oldukça çarpıcı bir tasarım sunuyor. Ön bölümde hava girişlerine entegre milimetrik dalga radarı bulunurken, tavan kısmında da bir adet LiDAR sensörü yer alıyor. Bu donanımlar, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin habercisi olarak dikkat çekiyor.
Lynk & Co yetkilileri, 10 EM-P modelinde 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile DHT Evo şanzıman sisteminin birlikte çalıştığını açıkladı. Arka aksa yerleştirilen P4 elektrik motoru, ön tekerleklerde kayma algılandığında sadece 0,01 saniyede devreye girerek çekişi artırıyor. Sistem toplamda 390 kW (523 hp) güç ve 755 Nm tork üretiyor.
Lynk & Co 10 EM-P, yüzde 46.1 termal verimliliğe sahip BHE15-CFZ kodlu 1.5 litrelik turbo motorla donatılmış. Motorun maksimum gücü ise 120 kW (161 hp). Hibrit sistemde iki farklı LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği sunuluyor: 18.4 kWsa kapasite ile CLTC'ye göre 100 km menzil ve 38.2 kWsa kapasiteyle 192 km tamamen elektrikli sürüş imkanı sunuluyor.
Otomobilin diğer özellikleriyle alakalı bilgi paylaşılmadı ancak önceki haberlere göre Nvidia Drive Thor-U (700 TOPS) ve Snapdragon 8295 ile donatılacağını, ayrıca hava süspansiyon sistemine sahip olacağı belirtilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: