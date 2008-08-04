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Lenovo'nun yeni Netbook'u S10 detay ve görselleriyle birlikte ortaya çıktı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, MSI, Acer, HP ve Dell gibi üreticilerden sonra adını IBM'in PC üretim departmanını satın alarak duyuran Çin'in en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo da Netbook pazarına giriyor. Firmanın bu yönde atacağı ilk adım olan yeni modeli S10 detay ve görsellerleriyle birlikte ortaya çıktı. 250.2 x 183 x 22-27.5mm boyutlarında ve 1.1Kg ağırlığında olan S10, 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10.2" boyutunda LED backlit LCD ekran ile geliyor. Intel platformunu kullanan ve 1.6GHz'lik Atom işlemcisi ile donatılan sistemde 1.3MP çözünürlüğünü destekleyen entegre internet kamerası, kablosuz iletişim için WiFi - Bluetooth desteği, ethernet, 4-1 kart okuycusu ve Ekspress kart slotu gibi detaylar bulunuyor. Gelen bilgilere göre Lenovo S10'un 512MB sistem belleğine ve 80GB'lık sabit diske sahip olan modeli Windows XP işetim sistemiyle birlikte 399$, 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık sabit diske sahip olan model ise 449$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak. 3 ve 6 hücreli pil opsiyonlarının olması beklenen S10'un yanı sıra Lenovo'nun 8.9" boyutunda ekrana sahip olan ve Linux işletim sistemiyle gelecek alternatif bir netbook modeli üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Son not olarak Lenevo S10'un Beyaz - Siyah veya Beyaz- Kırmızı renk alternatiflerine sahip olacağını da belirtelim.
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eeeemmmmrrrreeee 10 yıl
10 güne kadar bimeks, vatan ve teknosada satışa sunulacak. lenovo merkezden öğrendim.
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vyc 10 yıl
peki fiyatının nekadr olacagı bellimi s9 media da 820 liraydı bu tabiki daha yüksek olacak fakat kac dolardan piyasaya cıkacak ona göre doların düşmesini bekleyelim ben en fazla 800 lira civarında verebilirim buna ve eee1000H den en önemli farkı yaklasık yarın kilo daha hafif olması buda s10 u bi üste çıkartıyor.
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eeeemmmmrrrreeee 10 yıl
10 güne kadar bimeks, vatan ve teknosada satışa sunulacak. lenovo merkezden öğrendim.
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empire_loups 11 yıl
Eee pcyi özellik olarak sanki biraz ezmiş gibi... Maliyet olarak da eee'yle hemen hemen aynı. Ancak ülkemizde ne gibi fiyatlarla satılır orası meçhull..
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izzetguntalaz 11 yıl
Buna da Ubuntu 8.04-1 çakdımı dadından yinmez ya.
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