Lenovo'nun yeni Netbook'u S10 detay ve görselleriyle birlikte ortaya çıktı

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Asus, MSI, Acer, HP ve Dell gibi üreticilerden sonra adını IBM'in PC üretim departmanını satın alarak duyuran Çin'in en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo da Netbook pazarına giriyor. Firmanın bu yönde atacağı ilk adım olan yeni modeli S10 detay ve görsellerleriyle birlikte ortaya çıktı. 250.2 x 183 x 22-27.5mm boyutlarında ve 1.1Kg ağırlığında olan S10, 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10.2" boyutunda LED backlit LCD ekran ile geliyor. Intel platformunu kullanan ve 1.6GHz'lik Atom işlemcisi ile donatılan sistemde 1.3MP çözünürlüğünü destekleyen entegre internet kamerası, kablosuz iletişim için WiFi - Bluetooth desteği, ethernet, 4-1 kart okuycusu ve Ekspress kart slotu gibi detaylar bulunuyor. Gelen bilgilere göre Lenovo S10'un 512MB sistem belleğine ve 80GB'lık sabit diske sahip olan modeli Windows XP işetim sistemiyle birlikte 399$, 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık sabit diske sahip olan model ise 449$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak. 3 ve 6 hücreli pil opsiyonlarının olması beklenen S10'un yanı sıra Lenovo'nun 8.9" boyutunda ekrana sahip olan ve Linux işletim sistemiyle gelecek alternatif bir netbook modeli üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Son not olarak Lenevo S10'un Beyaz - Siyah veya Beyaz- Kırmızı renk alternatiflerine sahip olacağını da belirtelim.