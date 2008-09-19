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Lexar WiFi destekli SD bellek kartını kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lexar WiFi destekli SD bellek kartını kullanıma sunuyor
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Sistem bellekleri ve flash bellek tabanlı depolama çözümleri üzerine faaliyet gösteren Lexar Media, EyeFi firması ile işbirliği yaparan WiFi destekli SD bellek kartını duyurdu. Hatırlanacağı üzere EyeFi firması geçtiğimiz aylarda WiFi yani kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen bellek kartlarını duyurmuştu.

Lexar'ın Shoot-n-Sync isimli ve 2GB kapasiteli yeni SD bellek kartı da EyeFi'ın teknolojik alt yapısını kullanıyor ve resim/video gibi içeriğin kablosuz olarak PC'lere aktarılmasına olanak tanıyor. Lexar tarafından önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen WiFi destekli SD bellek kartının fiyatı 99$ olacak.


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