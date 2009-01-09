Lexar'dan sunucular için 3 kanal DDR3 bellek kitleri

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Geçtiğimiz aylarda Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini esas alan Core i7 serisi işlemcilerini kullanıma sunan Intel, sunucu ve iş istasyonları içinse l Nehalem EP/EX serisi işlemcileriyle iddiasını sürdürme peşinde. Nehalem mimarisinin yapısı gereği firmanın yeni nesil sunucu işlemcilerinde de 3 kanal DDR3 bellek kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Crucial markalı Ballistix serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Lexar Media, Nehalem EP/EX işlemcilerini kullanan Intel tabanlı sunucular için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı. Firmanın yeni bellek kitleri modeline göre 1333MHz ve 1600MHz'de görev yapıyor. 1333MHz için 3GB-12GB, 1600MHz içinse 3GB-24GB arası farklı kapasitelerde kitler hazırlandı.

Gelen bilgilere göre Lexar Media ilk etata 1066MHz'de görev yapan 3GB, 6GB ve 12GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kitlerini kullanıma sunuyor. Firmanın yeni kitleri için belirlenen yurt dışı satış fiyatları ise kapasitesine göre sırasıyla 289.99$, 568.99$ ve 1149.99$ olarak belirlenmiş.