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Lexar'dan sunucular için 3 kanal DDR3 bellek kitleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lexar'dan sunucular için 3 kanal DDR3 bellek kitleri
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Geçtiğimiz aylarda Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini esas alan Core i7 serisi işlemcilerini kullanıma sunan Intel, sunucu ve iş istasyonları içinse l Nehalem EP/EX serisi işlemcileriyle iddiasını sürdürme peşinde. Nehalem mimarisinin yapısı gereği firmanın yeni nesil sunucu işlemcilerinde de 3 kanal DDR3 bellek kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.

Crucial markalı Ballistix serisi yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Lexar Media, Nehalem EP/EX işlemcilerini kullanan Intel tabanlı sunucular için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı. Firmanın yeni bellek kitleri modeline göre 1333MHz ve 1600MHz'de görev yapıyor. 1333MHz için 3GB-12GB, 1600MHz içinse 3GB-24GB arası farklı kapasitelerde kitler hazırlandı.

Gelen bilgilere göre Lexar Media ilk etata 1066MHz'de görev yapan 3GB, 6GB ve 12GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kitlerini kullanıma sunuyor. Firmanın yeni kitleri için belirlenen yurt dışı satış fiyatları ise kapasitesine göre sırasıyla 289.99$, 568.99$ ve 1149.99$ olarak belirlenmiş.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ee sunucu demek masraf demek
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max975 10 yıl
fiyatlara bakılırsa ne bunlar yahuu
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