Sunucu pazarı rekor oranda büyüdü: Nvidia’nın pazar payı yüzde 90 üzerinde

Tam Boyutta Gör IDC’nin (International Data Corporation) yayımladığı son verilere göre, küresel sunucu pazarı 2024’te adeta patlama yaşadı. Yıllık bazda yüzde 91 oranında büyüyen sektör, özellikle yapay zeka destekli çözümlerin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük bir gelir artışı sağladı. 2024’ün son çeyreğinde toplam 77,3 milyar dolarlık gelir elde edilirken, bu rakam sunucu pazarının son yıllardaki en büyük sıçramalarından biri olarak kayda geçti.

Nvidia’nın payı yüzde 90

Verilere göre, GPU gömülü sunucu pazarı son çeyrekte yüzde 192,6 büyürken tüm yıl boyunca 235,7 milyar dolarlık gelir üretti. Bu segmentte Nvidia, yüzde 90’ı aşan pazar payıyla rakiplerine büyük fark atmış durumda. Şirket, GB200 NVL72 gibi güçlü çözümlerini Amazon, Google ve Microsoft gibi devlere tedarik etmeye devam ediyor. Özellikle Blackwell B200 GPU’ları ve NVL72 platformu, yapay zeka uygulamalarında yüksek performans ihtiyacını karşılamak için tercih edilen başlıca sistemler arasında yer alıyor. Bu pazarın geneli 5 yıl öncesine göre neredeyse iki kat büyümüş durumda.

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Pazarın geneline bakıldığında, x86 tabanlı sunucular 2024’te yüzde 59,9 büyüme göstererek 54,8 milyar dolar gelir sağladı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, ARM ve RISC tabanlı özel çözümleri içeren x86 olmayan sunucuların büyüme oranı oldu. Bu segmentte yıllık büyüme yüzde 262,1 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaşırken, elde edilen toplam gelir 22,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Özellikle AI ve bulut bilişim odaklı altyapılara yönelik bu sunucuların, önümüzdeki yıllarda daha büyük bir pazar payı elde etmesi bekleniyor.

ABD ve Çin gelirleri domine ediyor

Tam Boyutta Gör Küresel gelir dağılımında ise ABD yüzde 56’lık pay ile liderliğini sürdürdü. Çin ise yüzde 93,3’lük büyüme kaydederek dünya çapında elde edilen toplam gelirin yüzde 25’ini oluşturdu. Japonya, Asya Pasifik ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgeleri de dikkate değer büyüme oranları sergilese de, Latin Amerika yalnızca yüzde 7’lik artışla en düşük büyümeyi kaydeden bölge oldu.

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Sunucu pazarı rekor oranda büyüdü: Nvidia’nın pazar payı yüzde 90