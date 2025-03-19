Sunucu pazarı rekor oranda büyüdü: Nvidia’nın pazar payı yüzde 90 üzerinde

Nvidia’nın payı yüzde 90
Verilere göre, GPU gömülü sunucu pazarı son çeyrekte yüzde 192,6 büyürken tüm yıl boyunca 235,7 milyar dolarlık gelir üretti. Bu segmentte Nvidia, yüzde 90’ı aşan pazar payıyla rakiplerine büyük fark atmış durumda. Şirket, GB200 NVL72 gibi güçlü çözümlerini Amazon, Google ve Microsoft gibi devlere tedarik etmeye devam ediyor. Özellikle Blackwell B200 GPU’ları ve NVL72 platformu, yapay zeka uygulamalarında yüksek performans ihtiyacını karşılamak için tercih edilen başlıca sistemler arasında yer alıyor. Bu pazarın geneli 5 yıl öncesine göre neredeyse iki kat büyümüş durumda.
Pazarın geneline bakıldığında, x86 tabanlı sunucular 2024’te yüzde 59,9 büyüme göstererek 54,8 milyar dolar gelir sağladı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, ARM ve RISC tabanlı özel çözümleri içeren x86 olmayan sunucuların büyüme oranı oldu. Bu segmentte yıllık büyüme yüzde 262,1 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaşırken, elde edilen toplam gelir 22,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Özellikle AI ve bulut bilişim odaklı altyapılara yönelik bu sunucuların, önümüzdeki yıllarda daha büyük bir pazar payı elde etmesi bekleniyor.
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!