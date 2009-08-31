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LG 15-inç boyutundaki OLED TV modelini Kasım ayında satışa sunacak

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG 15-inç boyutundaki OLED TV modelini Kasım ayında satışa sunacak
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Kore merkezli dünya elektronik devlerinden LG'nin OLED (organic light-emitting diode) teknolojisi için yatırımları devam ediyor. Sahip olduğu pek çok avantaj ile önümüzdeki yıllarda televizyon ve monitör pazarında ortak standart olması beklenen OLED teknolojisi için firma yeni hazırladığı modellerini 4-9 Eylül tarihlerinde Berlin, Almanya'da yapılacak IFA fuarında göstermeye hazırlanıyor.

Gelen yeni bilgilere göre firmanın daha öcnce Aralık ayında lanse etmeyi planladığı 15-inç büyüklüğündeki OLED TV modeli, firmanın ana vatanında yani Güney Kore topraklarında Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Uluslararası pazarşarda 2010 yılında satışa sunulması beklenen OLED TV'nin 11-inç ekranlı Sony XEL-1 rakip olacağı ve 30.000 saatlik kullanım ömrü sunacağı belirtilmekte.

Detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı 15-inç'lik modele ek olarak firmanın devam eden süreçte 40-inç modelini de duyurması bekleniyor.

LG 15-inç boyutundaki OLED TV modelini Kasım ayında satışa sunacak
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LG 15-inç boyutundaki OLED TV modelini Kasım ayında satışa sunacak
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Themat34 9 yıl
teknoloji üretmediğimiz sürece de hep erken olarak kalıcaktır...
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deja_wu1453 9 yıl
hersey ıyı hos guzel fakat kucuk bır ayrıntı dısında tabı fıyat ? :) 11 ınc oled ekranların fıyarları yurt dısında 1000 ıla 1500 dolar olarak satılıyor kımbılır burda kac para olucak bız bu oled ekranların burda sadece hayalını kuracaz :) uzun bı sure aynı ssd dısk lerde oldugu gıbı
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groll 9 yıl
çok çok erken şu an için olede en az 2-3 yıl var alınabilir modeller için.
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1963bursa 9 yıl
40' OLED TV, 3 sene önce geldi gelecek diyordukki dünyada kriz patladı ve bu güne kadar aksadı, hem sağlık, hem görüntü kalitesi açısından iktidarların kullanıcıları OLED'lere teşvik etmesi gerekir.
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tanak 9 yıl
ekran inanılmaz ince ama sürücü devreleri ile garip bir sekil verilmiş. ama tasrım acısından bakarsanız çok güzeel.
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teutara 9 yıl
ÇOK Çok Şık!!
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