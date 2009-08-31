LG 15-inç boyutundaki OLED TV modelini Kasım ayında satışa sunacak

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Kore merkezli dünya elektronik devlerinden LG'nin OLED (organic light-emitting diode) teknolojisi için yatırımları devam ediyor. Sahip olduğu pek çok avantaj ile önümüzdeki yıllarda televizyon ve monitör pazarında ortak standart olması beklenen OLED teknolojisi için firma yeni hazırladığı modellerini 4-9 Eylül tarihlerinde Berlin, Almanya'da yapılacak IFA fuarında göstermeye hazırlanıyor.

Gelen yeni bilgilere göre firmanın daha öcnce Aralık ayında lanse etmeyi planladığı 15-inç büyüklüğündeki OLED TV modeli, firmanın ana vatanında yani Güney Kore topraklarında Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Uluslararası pazarşarda 2010 yılında satışa sunulması beklenen OLED TV'nin 11-inç ekranlı Sony XEL-1 rakip olacağı ve 30.000 saatlik kullanım ömrü sunacağı belirtilmekte.

Detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı 15-inç'lik modele ek olarak firmanın devam eden süreçte 40-inç modelini de duyurması bekleniyor.

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