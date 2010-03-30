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LG, 3D TV pazarında %25 pay hedefliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG, 3D TV pazarında %25 pay hedefliyor
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Dünyanın ilk Full LED 3D televizyonu olarak tanımlanan LX9500 modelini, geçtiğimiz günlerde anavatanı Güney Kore'de lanse eden LG, artan 3D yarışında öne geçmeyi ve bu yıl pazarın %25'ine hakim olmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda tüketicinin 3D teknolojisinin etkileneceğini düşünen LG, pazar hedeflerini tutturmak için ürün gamında ciddi bir güncelleme yapmayı planlıyor.

42-inç ile 150-inç aralığında yer alan farklı boyut ve özelliklere sahip çok sayıda 3D TV sunmayı hedefleyen LG, hem aktif hem de pasif gözlük teknolojilerine yer vermeyi planlıyor. Televizyonlara ek olarak 3D destekli Blu-ray oynatıcılar ve Full HD uyumlu 3D projektörler sunmaya da hazırlanan firma, INFINA serisi altındaki 47-inç ve 55-inç boyutlarındaki 3D TV'lerini Mayıs ayına kadar Kuzey Amerika ve Avrupa'da da satışa sunmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili olarak LG'nin LCD bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Havis Kwon, 3D TV satışlarını arttırmayı ve LCD TV ile kıyaslandığında %10 daha fazla pazar payı hedeflediklerini söyledi.


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umtyilmz 9 yıl
Koreliler coştu zaten tek kelimeyle. Samsung ve Lg 'nin 3D TV pazarını domine edeceğini düşünüyorum.
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Guest-ADB25C85D 9 yıl
gözlük olayı işi bozuyor beyaa.

Tv izlerken tamam da hiç mi sağa sola bakmıyacaz.
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