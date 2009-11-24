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LG GT-540'ın XML dosyası yayınlandı; yeni bir Androidli model yolda olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
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3
Diğer
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemine gitgide daha fazla önem veren cep telefonu üreticilerine LG Mobile, geçtiğimiz günlerde GW620 modeliyle katılmıştı.

Bugün, Güney Koreli firmanın GT-540 kod adlı yeni bir cihazının XML dosyası internette yayınlandı. Kısmen de olsa telefonla ilgili bazı ipuçları içeren dosyada GSM, HSDPA şebekesi, Bluetooth bağlantısı ve 320x480 piksel çözünürlükte ekran gibi özelliklere ulaşabiliyoruz. Android v1.5 işletim sistemini kullanması beklenen GT-540'da muhtemelen 3 inç veya daha büyük dokunmatik ekran bulunabilir. Telefonun ne zaman duyurulacağı ve teknik detayları belirsizliğini halen koruyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
eskiden ekran kartı sürücüsüyle ekran kartlarının modelini falan cıkartırdık simdide telefonların ki cıkarılıyor :D
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TexasRanger 10 yıl
şahsi fikrim lg nin java işletim sistemini bırakıp android e geçmesi şirketin piyasada daha da popüler olmasına samsunga daha da yaklaşmasını sağlar
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