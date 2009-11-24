LG GT-540'ın XML dosyası yayınlandı; yeni bir Androidli model yolda olabilir

Android işletim sistemine gitgide daha fazla önem veren cep telefonu üreticilerine LG Mobile, geçtiğimiz günlerde GW620 modeliyle katılmıştı.

Bugün, Güney Koreli firmanın GT-540 kod adlı yeni bir cihazının XML dosyası internette yayınlandı. Kısmen de olsa telefonla ilgili bazı ipuçları içeren dosyada GSM, HSDPA şebekesi, Bluetooth bağlantısı ve 320x480 piksel çözünürlükte ekran gibi özelliklere ulaşabiliyoruz. Android v1.5 işletim sistemini kullanması beklenen GT-540'da muhtemelen 3 inç veya daha büyük dokunmatik ekran bulunabilir. Telefonun ne zaman duyurulacağı ve teknik detayları belirsizliğini halen koruyor.