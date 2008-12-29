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LG, LED backlit teknolojili 24-inç monitörünü görücüye çıkartıyor

10 yıl
18,2b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG, LED backlit teknolojili 24-inç monitörünü görücüye çıkartıyor
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Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Koreli LG Electronics, önümüzdeki hafta Las Vegas'da başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES ) fuarında yeni bir LCD monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın W2486L kod adlı 24-inç büyüklüğündeki yeni monitörünü aynı boyuttaki diğer pek çok rakibinden ayıran önemli bira farkı bulunuyor zira ürün LED blacklit teknolojisini kullanıyor.

Geniş ekran formundaki yeni monitör sadece 20mm kalınlığında olup aynı boyutaki diğer LCD monitörlere göre %50 daha az güç tüketiyor. Arka aydınlatma için LED teknolojisinin kullanıldığı yeni monitör ayrıca 2ms olarak belirlenen tepki süresine ve 1.000.000:1 olduğu ifade edilen karşıtlık değerine sahip. Çözünürlüğü hakkında bilgi olmayan yeni monitörün Full HD destekli olması bekleniyor.

Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES ) fuarında tanıtılması beklenen LED backlit teknolojili W2486L modelinin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih ise henüz açıklanmadı.


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brev 8 yıl
Fazla pahalı olmaz merak etmeyin.Yada pahalı olsa bile kısa sürede fiyatlar düşecektir.Çok rekabet var çünki.Birde piyasa baya bu monitörlere kaymaya başladı fiyatlar düşer...
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gun 10 yıl
LED'lerin en büyük özellikleri daha fazla rengide gösterebilmesi yani daha canlı, daha az ısınınan ve daha yüksek kontrast tabii ki .
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FRED BAKER 10 yıl
oldum olası sevemedım su lcd monıtorlerı ıcerde bosta crt duruyo ama masada fazla yer kapladığı ıcın lcdyi kullanıyorum

crt yi soktuğum gunden berı monıtorden tat alamaz oldum
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bwhiteshark 10 yıl
Şahsen renklerin daha canlı olmasından yanayım. Ancak LED aydınlatmanın da görüntü ile ilgili bazı dezavantajları varmış.Fiyatının yüksek olması da cabası geliyor tabii.Monitörlerde 100-120-240-480Hz' henüz bulaşmadılar ?
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killnOd 10 yıl
Orjinalden alıntı: bwhiteshark

Şahsen renklerin daha canlı olmasından yanayım. Ancak LED aydınlatmanın da görüntü ile ilgili bazı dezavantajları varmış.Fiyatının yüksek olması da cabası geliyor tabii.Monitörlerde 100-120-240-480Hz' henüz bulaşmadılar ?


120den sonrasi yalan cunku goz max zaten 120 yi algilayabiliyor.Ama bu lcd lerde 240 in ne gibi bir farki var bilemeyecem bazi lcd TV lerde 240 veya 200Hz var farkida fiyati.
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StreamRolleR 10 yıl
24 inç olup full hd olmayan monitör görmedim :D acer g24 predator var bnde 50k kontrast var gayet ytrli bnce 1 milyon gözleri mahfeder bnce 20mm olması güzel
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By.DeaD 10 yıl
Bi full hd tv alırsın 36" mis gibi... yemişim arka aydınlatmasını felan... ( tabi fiyatıda diğerlerine göre %50 olmasada bi %5 felan uygun olursa güzel olur... )
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DHArcadia 10 yıl
LCD ekran piyasasi onumuzdeki 6 ay icinde cok degisecek.
LED aydinlatma sadece bir faktor.
100/120hz ekranlar gelicek.
24" ve Full HD on plana cikicak.
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Promity 10 yıl
1000$ dan aşağı gelmez bu malum yeni teknoloji der gazlamaya çalışırlar. Bizde keriz iz ya alcaz hemen:) LG bakalım ucuzluk politikasını sürdürcekmi.
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killnOd 10 yıl
Kagit uzerinde iyi gozukuyor ama TN panel ve 60hz birde pahali olursa pek bir anlam ifade etmez en azindan benim icin.
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01Mrt 10 yıl
yeni alışmıştık LCD lere... :D
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xabc 10 yıl
Heyecanlandım şimdi :)
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ugacomtr 10 yıl
neden ucuzladıkları belli oldu....
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XivA 10 yıl
haydaaa şimdi de lcd mi değiştirtecek bunlar. biri şunları durdursun ya.... :))
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