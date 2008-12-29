LG, LED backlit teknolojili 24-inç monitörünü görücüye çıkartıyor

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Koreli LG Electronics, önümüzdeki hafta Las Vegas'da başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES ) fuarında yeni bir LCD monitörünü tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın W2486L kod adlı 24-inç büyüklüğündeki yeni monitörünü aynı boyuttaki diğer pek çok rakibinden ayıran önemli bira farkı bulunuyor zira ürün LED blacklit teknolojisini kullanıyor.
Geniş ekran formundaki yeni monitör sadece 20mm kalınlığında olup aynı boyutaki diğer LCD monitörlere göre %50 daha az güç tüketiyor. Arka aydınlatma için LED teknolojisinin kullanıldığı yeni monitör ayrıca 2ms olarak belirlenen tepki süresine ve 1.000.000:1 olduğu ifade edilen karşıtlık değerine sahip. Çözünürlüğü hakkında bilgi olmayan yeni monitörün Full HD destekli olması bekleniyor.
Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES ) fuarında tanıtılması beklenen LED backlit teknolojili W2486L modelinin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
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crt yi soktuğum gunden berı monıtorden tat alamaz oldum
120den sonrasi yalan cunku goz max zaten 120 yi algilayabiliyor.Ama bu lcd lerde 240 in ne gibi bir farki var bilemeyecem bazi lcd TV lerde 240 veya 200Hz var farkida fiyati.
LED aydinlatma sadece bir faktor.
100/120hz ekranlar gelicek.
24" ve Full HD on plana cikicak.