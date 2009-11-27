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LG Mobile, Arena modelinin varisi ''Arena Max'' üzerinde mi çalışıyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2009 yılının şubat ayında KM900 Arena modelini lanse etmiş; telefon piyasaya sürüldükten sonra 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak güzel bir başarı elde etmişti.

20 kasım tarihinde, LG Mobile'ın ''LU9400'' kod adlı yeni bir telefonunun WI-FI sertifikası aldığı ortaya çıktı. Ürün adı kısmında ''Arena Max'' yazması dikkat çeken detaylardan. Anlaşılan firma, Arena'nın varisi üzerinde çalışma gerçekleştiriyor. Tahminimizce yeni telefon karşımıza daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüğe sahip kamera veya tamamen farklı bir işletim sistemiyle çıkabilir. Bekleyelim ve görelim.


(LG KM900 Arena)

 


http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA8100 Yorum Yaz
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kerrar12 9 yıl
Bu telefon android ile birlikte çıkarsa 1 dakika bile beklemeden almayı düşünüyorum. Boyutlarını büyük bulan arkadaşlar muhakkak olacaktır, onlara söylenecek tek şey var: "minareyi çalan kılıfını hazırlar."
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Figure 9 yıl

kerrar12

Bu telefon android ile birlikte çıkarsa 1 dakika bile beklemeden almayı düşünüyorum. Boyutlarını büyük bulan arkadaşlar muhakkak olacaktır, onlara söylenecek tek şey var: "minareyi çalan kılıfını hazırlar."




Sanmam 5 inç olacağını. Tablet olur çünkü. Gerçi BL40'ın tasarımı da kimsenin aklına gelmezdi ama LG yaptı

LG'nin biraz daha herkesin alabileceği cihazlara yönelmesi gerekir. Sonuçta pazarda 3. ama yeri bir Nokia kadar sağlam olmadığından fantazi yapmaya hakkı yok. 4 inçi geçmez umarım ekran boyutu.
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Figure 10 yıl
Harika haber. Umarım bu sefer en az 3.5 '' ekran, Android sistemini görürüz. Yalnız ismi kötü olmuş
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Figure 9 yıl
Yok artık


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Bazı iddialara göre LG Electronics ilk 12 Megapiksel cep telefonu üzerinde çalışıyor. Cellpassion.com portalı, KM900 Arena cep telefonlarının üst seviye sürümlerinden bahsediyor. Arena Max KU9400'ün çoktandır Wi-Fi birliği tarafından sertifikalandığı söyleniyor.

Piksel devi kamera ve WLAN'ın yanında KU9400'ün devasa bir dokunmatik ekranı (5 inç) olduğu da söylentiler arasında. Şu anki en büyük ekran HTC HD2 telefonunda yer alıyor (4,3 inç). Diğer detaylar henüz belli değil. LG'nin kendisi cep telefonu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.

Samsung Pixon M8910 ve Sony Ericsson Satio hatırı sayılır süreden beri satışa sunulmuş, 12 Megapiksel cep telefonları arasında yer alıyor.
chip.com.tr/...
dancewithshadows.com/...
nexus404.com/...
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