LG Mobile, Arena modelinin varisi ''Arena Max'' üzerinde mi çalışıyor?

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2009 yılının şubat ayında KM900 Arena modelini lanse etmiş; telefon piyasaya sürüldükten sonra 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak güzel bir başarı elde etmişti.

20 kasım tarihinde, LG Mobile'ın ''LU9400'' kod adlı yeni bir telefonunun WI-FI sertifikası aldığı ortaya çıktı. Ürün adı kısmında ''Arena Max'' yazması dikkat çeken detaylardan. Anlaşılan firma, Arena'nın varisi üzerinde çalışma gerçekleştiriyor. Tahminimizce yeni telefon karşımıza daha büyük ekran, daha yüksek çözünürlüğe sahip kamera veya tamamen farklı bir işletim sistemiyle çıkabilir. Bekleyelim ve görelim.



(LG KM900 Arena)

http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA8100