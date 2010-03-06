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LG Mobile'ın yeni saat telefon modeli görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,7b
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9
Diğer
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl görüntülü konuşma imkanı tanıyarak boyundan büyük işler başaran GD910'u lanse eden ve böylece saat telefon üreticileri kervanına katılan LG Mobile'ın en yeni modeli görüntülendi.

GD910'un aksine biraz daha oval hatlara sahip saat telefonda logonun yer değiştirdiğini görmekteyiz. Teknik özellikler konusunda yetkililer sessiz kalmayı tercih etmiş. Tahminimizce GD910'un nitelikleri bir adım ileriye taşınabilir. Piyasada satışına devam edilen GD910'da 1.43 inç boyutunda 128x160 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, Bluetooth v2.0 + A2DP profili, VGA kamera gibi özellikler bulunuyordu. LG cephesinden yeni gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

 

LG Mobile'ın yeni saat telefon modeli görüntülendi
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http://zumo.uol.com.br/2010/03/02/lg-o-misterioso-novo-celular-relogio/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
sarjı ne kadar gidiyor acaba bilgi varmı. 1 gün giderse şaşmamalı. buna koyacakları pil küçüçük olur
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sotoxs 9 yıl
2000 li yılların 2000 usd lik teli.
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escape0121 9 yıl
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ LG AİLESİNE
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TurQich 9 yıl
yakinda iwatch cikar artik..
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tanak 9 yıl
bluettoh kulaklık kullanmayı sevmiyorum.
bu yuzden saat telefon kullanmam zor.
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CoreXXX 9 yıl
vay be 15 sene önce bilim kurgu filmlerinde görüp inanmadığımız şeyi şimdi kullanıyoruz:)
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M.C.B 9 yıl
osym sınavlarına girenler kullanıyordur kesin
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DenizSupra 9 yıl
Bunu kimler kullanıyor çok merak ediyorum doğrusu.Plastik çocuk saatine benziyor...
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