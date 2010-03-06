LG Mobile'ın yeni saat telefon modeli görüntülendi

Geçtiğimiz yıl görüntülü konuşma imkanı tanıyarak boyundan büyük işler başaran GD910'u lanse eden ve böylece saat telefon üreticileri kervanına katılan LG Mobile'ın en yeni modeli görüntülendi.

GD910'un aksine biraz daha oval hatlara sahip saat telefonda logonun yer değiştirdiğini görmekteyiz. Teknik özellikler konusunda yetkililer sessiz kalmayı tercih etmiş. Tahminimizce GD910'un nitelikleri bir adım ileriye taşınabilir. Piyasada satışına devam edilen GD910'da 1.43 inç boyutunda 128x160 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, quadband GSM - HSDPA şebekesi desteği, Bluetooth v2.0 + A2DP profili, VGA kamera gibi özellikler bulunuyordu. LG cephesinden yeni gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Tam Boyutta Gör

http://zumo.uol.com.br/2010/03/02/lg-o-misterioso-novo-celular-relogio/