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LG XNote P510; GeForce GT 130M GPU'lu dizüstü bilgisayar

10 yıl
55,9b
1
71
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GT 120M GPU'sunu kullanan N81Vg kod adlı yeni dizüstü bilgisayarını tanıtmasındna sonra GeForce GT serisi mobil grafik işlemci sahibi bir yeni dizüstü bilgisayar haberi de LG'den geldi ve firma XNote P510 modelini tanıttı.

LG'nin yeni dizüstü bilgisayarında 15.4-inch (1440x900) LED backlit LCD ekran kullanılıyor. 2.3 Kg ağırlığında olan taşınabilir sistem Intel platformunu temel alıyor ve tercihe göre çift çekirdekli Core 2 Duo T9800, T9550 veya P8700 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

4GB'a kadar arttırılabilir bellek kapasitesine sahip dizüstü bilgisayarın grafik yükünü belirttiğimiz gibi Nvidia'nın GeForce GT 130M GPU'su karşılıyor. XNote P510'un depolama ihityacını ise 64GB'lık SSD ve 500GB'lık sabit diskin karşıladığı belirtiliyor.

İşletim sistemi olarak Wİndows Vista Home Premium'un eşlik ettiği LG'nin yeni dizüstü bilgisayarı grafik işlem birimi ile dikkat çekerken kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirtmekte de fayda var.


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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba bir sorum olacak su anda vatan bilgisayarda bu urunun fiyarı indirmli 2.400 TL acaba bu urun piyasaya ilk cıktıgında da mı bu kadardı su anda da vatandan baska yerde satılmıyor aynı fiyata cok daha ozellikli bilgisayarlar var ama iste buunn da goruntusu hicbirinde yok
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inexo 9 yıl
komik gelebilir ama sormalıyım
ürünün dvd sürücüsü var mı
resimde yok gibi görünüyor
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Hakan 9 yıl
Dvd sürücüsü USB'den harici olarak bağlanıyor, kutu içinden çıkıyor.

2.3 kg ağırlığında olması cidden çok hoş, ayrıca DVD sürücüsü ileride netbook alınca da kullanılabilir.

Vatan Bilgisayar stoklarına T9400 işlemcili model girmiş, ve fiyattı cidden iyi gözüküyor.

Lenovo Y550 yerine düşünülebilir bir alternatif olmuş.

vatanbilgisayar.com/...

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bulut26 10 yıl
İşlemcisini bende beğenmedim. 200 lira daha pahalı olup P7350 P8600 veya T9400 işlemci olsa çok daha iyi olurdu
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e-Militarist 10 yıl


P510-UP98K
- LCD: Premium LED backlit LCD 15.4″ WXGA + (1440×900)
- CPU: Intel Core2 Duo T9800 Centrino 2 processor technology (2.98GHz, L2 cache, 6MB, 1066MHz)
- Memory: 4GB DDR3 1066 MHz
- Graphics: Nvidia GeForce GT 130M 512MB
- HDD: SSD 64GB + HDD 500GB
- ODD: USB external
- Wireless LAN: Intel 802.11 a/g/n
- OS: Windows Vista Premium
- Weight: about 2.3kg

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


P510-UP95K
- LCD: Premium LED backlit LCD 15.4″ WXGA + (1440×900)
- CPU: Intel Core2 Duo T9550 Centrino 2 processor technology
(2.66GHz, L2 cache, 6MB, 1066MHz)
- Memory: 4GB DDR3 1066 MHz
- Graphics:
Nvidia GeForce GT 130M 512MB
- HDD: HDD 500GB
- ODD: USB external
- Wireless LAN: Intel 802.11 a/g /n
- OS:

Windows Vista Premium
- Weight: about 2.3kg

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


P510-UP88K
- LCD: Premium LED backlit LCD 15.4″ WXGA + (1440×900)
- CPU: Intel Core2 Duo P8700 Centrino 2 processor technology
(2.53GHz, L2 cache, 3MB, 1066MHz)
- Memory: 2GB DDR3 1066 MHz
- Graphics:
Nvidia GeForce GT 130M 512MB
- HDD: HDD 320GB
- ODD: USB external
- Wireless LAN: Intel 802.11 a/g/n
- OS:

Windows Vista Premium
- Weight: about 2.3kg
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coDokuz 10 yıl
Orjinalden alıntı: Militar-ist





P510-UP95K
- LCD: Premium LED backlit LCD 15.4″ WXGA + (1440×900)
- CPU: Intel Core2 Duo T9550 Centrino 2 processor technology
(2.66GHz, L2 cache, 6MB, 1066MHz)
- Memory: 4GB DDR3 1066 MHz
- Graphics:
Nvidia GeForce GT 130M 512MB
- HDD: HDD 500GB
- ODD: USB external
- Wireless LAN: Intel 802.11 a/g /n
- OS:

Windows Vista Premium
- Weight: about 2.3kg



P510-UP88K
- LCD: Premium LED backlit LCD 15.4″ WXGA + (1440×900)
- CPU: Intel Core2 Duo P8700 Centrino 2 processor technology
(2.53GHz, L2 cache, 3MB, 1066MHz)
- Memory: 2GB DDR3 1066 MHz
- Graphics:
Nvidia GeForce GT 130M 512MB
- HDD: HDD 320GB
- ODD: USB external
- Wireless LAN: Intel 802.11 a/g/n
- OS:

Windows Vista Premium
- Weight: about 2.3kg



fiyatlar hakkında bir bilgilendirme varmı?ssd si olan hariç
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