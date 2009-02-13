LG XNote P510; GeForce GT 130M GPU'lu dizüstü bilgisayar

Asus'un GeForce GT 120M GPU'sunu kullanan N81Vg kod adlı yeni dizüstü bilgisayarını tanıtmasındna sonra GeForce GT serisi mobil grafik işlemci sahibi bir yeni dizüstü bilgisayar haberi de LG'den geldi ve firma XNote P510 modelini tanıttı.

LG'nin yeni dizüstü bilgisayarında 15.4-inch (1440x900) LED backlit LCD ekran kullanılıyor. 2.3 Kg ağırlığında olan taşınabilir sistem Intel platformunu temel alıyor ve tercihe göre çift çekirdekli Core 2 Duo T9800, T9550 veya P8700 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

4GB'a kadar arttırılabilir bellek kapasitesine sahip dizüstü bilgisayarın grafik yükünü belirttiğimiz gibi Nvidia'nın GeForce GT 130M GPU'su karşılıyor. XNote P510'un depolama ihityacını ise 64GB'lık SSD ve 500GB'lık sabit diskin karşıladığı belirtiliyor.

İşletim sistemi olarak Wİndows Vista Home Premium'un eşlik ettiği LG'nin yeni dizüstü bilgisayarı grafik işlem birimi ile dikkat çekerken kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirtmekte de fayda var.