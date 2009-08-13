LG'den 12 saat pil süresi sunan yeni netbook; X130

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Teknoloji dünyasının önde gelen oyuncularından LG, X serisi yeni netbook modelleriyle maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Özellikle X110 modeliyle ses getiren firma ürün gamının yeni modeli olan X130 ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeye hazırlanıyor zira X130 standart olarak geleceği belirtilen 9 hücreli pil ile kullanıcılarına 12 saate varan kullanım süresi sunabiliyor.

Tasarım özellikleri itibariyle X serisinin genlerini taşıyan LG X130, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LCD ekrana sahip. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan X130'da sistem bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenirken, depolama içinse 160GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.0 desteği sunan yeni netbook modeline işletim sistemi olaraksa Windows XP Home eşlik ediyor. Avrupa, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da satışa sunulacak LG X130 için ifade edilen yurt dışı satış fiyatı 630$ civarında.

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