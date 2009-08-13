LG'den 12 saat pil süresi sunan yeni netbook; X130

Teknoloji dünyasının önde gelen oyuncularından LG, X serisi yeni netbook modelleriyle maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Özellikle X110 modeliyle ses getiren firma ürün gamının yeni modeli olan X130 ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeye hazırlanıyor zira X130 standart olarak geleceği belirtilen 9 hücreli pil ile kullanıcılarına 12 saate varan kullanım süresi sunabiliyor.
Tasarım özellikleri itibariyle X serisinin genlerini taşıyan LG X130, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LCD ekrana sahip. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom işlemcisinden güç alan X130'da sistem bellek kapasitesi 1GB olarak belirlenirken, depolama içinse 160GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.
Kablosuz iletişim için 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.0 desteği sunan yeni netbook modeline işletim sistemi olaraksa Windows XP Home eşlik ediyor. Avrupa, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da satışa sunulacak LG X130 için ifade edilen yurt dışı satış fiyatı 630$ civarında.
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Lg X130 Netbook
alisveris.com/...
Aradan uzun zaman geçti. LGX110 nasıl gidiyor? Ben memnunum. Batarya süresi hariç! 1.5 saat dayanabiliyor. Sen 6 hücreli pil aldın mı? Aldıysan nereden, kaça aldın? Memnun musun? diye soracaktım. Cevap yazabilirsen sevinirim.
beyazında ekrana bakarken bir süre sonra adamın gözü yorulur bu yüzden siyah daha uygun bir seçenek bence. ne zaman aldınız netbooku? ben birkaç gün önce aldım 489 liraya teknolojialani.com'dan.
Ayrıca touchpad'in driverını synaptics in sitesinden buldum fakat .exe dosyasını çalıştırmayı denediğimde "...geçerli bir win32 uygulaması değil" hatası alıyorum. Sebebini bilen var mı?
Ayrıca bu alete windows 7 kurmak istiyorum önerileriniz nedir? windows 7 driverları mevcut mu bu aletin?
Teşekkürler.
İlk açtığımda wireless için mac adres alırken çok şaşırdım çünkü wireless kartı "802.11a/b/g/n" olarak görüyordu :)
Bluetooth hayalkırıklığı oldu çünkü ikonu çıkmasına ve donanımda görünmesine rağmen aslında YOK! "Varım" taklidi yapıyor. Gerçi olmadığı kutusunda da yazıyormuş. Ama internet üzerinde satış yapan bir çok firma da aynı yanılgıdalar :p
Pil ömrü gayet iyi. 6 hücreli pil kullanıyor. Bir sürü güncelleme yaptım, program vs. kurdum. Bu kadar sıkı kullanmama rağmen 4 saat civarı bir zaman geçti. 1 saat civarı kaldı gösteriyor. Bazı yerlerde 9 hücreli olanının da olduğu ve bunun da 12 saat dayandığı söyleniyor. Bu bataryadan bulursam yedek olarak alabilirim...
Power değil de "S-ON" yani Smart On'a basarak açarsanız flash arabirimi ile işletim sisteminden bağımsız, çok basit işlemleri yapabileceğiniz bir mod geliyor karşınıza. Burada (kasasında da var yazmasına rağmen) video hariç ya da ben beceremedim?! müzik, foto, internet, skype ve chat yapabilyorsunuz. Video oynatmayı bulan beri gelsin ;)
Normal açılışta F11 tuşu ile devam ederseniz smart recovery ile 3-5 dk. içinde ilk günkü haline getirebiliyorsunuz.
İşlemcisi bildiğiniz üzre fena sayılmaz bir işlemci. 720p mkv iki dosya denedim. Birini sorunsuz diğerini takıla takıla oynattı. 1080p de de fena takılmalar oldu. VLC kullandım. Normal güncellemeleri dışında herhangi bir şeye müdehale etmeden... Belki codec yardımı ile düzeltilebilir. 720p .mov videosunu Quick Time ile sorunsuz oynatabildi. 1080p yi de tam akıcı olmasa da oynattı ama buna oynatma diyemem... ;) Aynı 1080p de VLC tam çuvalladı :o
LG Intelligent Update ile kendi donanımını tanıyıp gerekenleri zahmetsizce güncelleyebiliyorsunuz. İiyi ve kullanışlı bir özellik.
Üzerinde Open Office 3.1 kurulu geliyor.
Diğer standart özelliklere girmiyorum. Bunları her yerden bulabilirsiniz.
Gelelim 3G modem özelliğine, başta da belirttiğim gibi geri vermemi gerektirecek bir eksiklik! Çünkü "var" denmesine karşın YOK! :O
Umarım ben becerememişimdir. Bataryasının altında bir yuvası var. Sim kartı yerleştirdim fakat (tam da bilmediğimden) herhangi bir donanım bulmadı. Bunun üzerinden de internete filan haliyle çıkamadım. Yarın konuşup sorunun benden mi yoksa satıcıdan mı kaynaklı olduğunu öğreneceğim...
lge.com/...
Communications: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA Support (3G Embeded Optional) demişler burda :)
Sorusu olan varsa cevaplayabilirim ;)
Saygılar...
Bu gün LG TR den öğrendim "G ile başlayan modellerde" 3G desteği veriliyormuş. Bu da sanırım yakında Vodafone ile bir kampanya dahilinde olacakmış!!! :(
3G li diye satılan cihazlara amman dikkat!
İade işlemlerine başlıyorum :p
Saygılar..
720p ler belki izlenebilir ama 1080 seyredilemez.K lite programıyla 720lerin takılmadan izlenebildiğini biliyorum.
Ben de bu urunden almayi dusunuyorum. Merak ettigim nokta su... Bu netbook'tan film izlenebilir mi? Artik bu yastan sonra oyunla filan isim kalmadi.. tek derdim internet bir de film... ekran kucuk eyvallah idare edecegiz artik ama makina normal bir divx filmi kaldirir mi? Kullanan arkadaslar bilgi verirse sevinirim.
Tesekkurler.
cd rom yok. zaten harici hard disk ler çıkınca CD nin modası geçti...
harici harddiskten divx film izlersin, wireless internete bağlanırsın. küçük, hafif, fiyat / performans çok iyi ürün..
oyun oynamak istiyorsan PSP al.
notebookta netbookta oyun tat vermez...