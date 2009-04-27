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LG'den 21.5" boyutunda Full HD destekli yeni monitör; W2243T

10 yıl
9,6b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 21.5
Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli elektronik devi LG, monitör serisini Full HD destekli yeni bir model ile güncelledi. Firmanın W2243T kod adını taşıyan yeni modeli, 21.5" boyutunda ve 1920x1080 (Full HD) çözünürlüğünü desteklemekte. Tepki süresi 5ms, kaşıtlık oranı 1000:1 (Dinamik: 30.000:1) ve parlaklık seviyesi de 300 cd/m2 olarak belirlenen yeni monitör, D-Sub ve DVI arabirimlerini desteklemenin yanı sıra parlak siyah tasarımıyla da dikkat çekiyor. LG W2243T, Amerika'da listelere 182$'lık fiyat seviyesinden giriş yaptı.


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maviay1980 10 yıl
250$+kdv den aşağı olmaz bizim buralarda Full HD video oynatımı yani full ekran film izlenebilecek diğer monitörler nal toplar artık...
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Se_co 10 yıl
Bu arada arkadaşlar bu monitörün çözünürlük değeri 1366*768 mi yoksa 1920*1080 mi? eğer 1366 ise bizim için faydası olmayacak.. full hd 1920*1080 ve 0,26 nokta aralığı olacakki tam kaliteli olsun 22 incler..
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tombombadil_07 10 yıl
O fiyat bize geldimi o özelliklerle 285$ bulur. Vatan bilg. da 22" w2284-f 509 tl göz önüne alırsak
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righteous@ 10 yıl
iyide bu modelde her zamanki gibi bize gelmez,o yüzden sadece okuyup geçmek niyetine bi haber


Lg Türkiyede 3-5 tane lcd monitör getiriyo yeter nasılsa
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IImmortall 10 yıl
Lg yapıyor ya çok güzel bişiye benziyor gelsede görsek.
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max975 10 yıl
fiyatı iyi gibi tabii yurt dışı..
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aktuz 10 yıl
acer x233 aynı özelliklerde ve şu anda Türkiyede satılıyor
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sertacaygun 10 yıl
Acer'ın dizüstü bilgisayarlarında 16" gibi bir rakama sığdırıyor Full HD'yi, bilginize.
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JerryDrake 10 yıl
Bundan sonra LCD paneller hep böyle üretilecek. HD Ready ve Full HD çözünürlüklere kendinizi alıştırın çünkü başka türlüsünü bulamayacaksınız.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
1366*768 hd ama film izlerken hd masaüstü görünümü nasıl olur sence hiç düşündünmü :)
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kaansen32 10 yıl
1366*768 hd demek ama full hd 1920*1080 oluyo
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Küsüratlı boyuta sahip monitörleri hiç sevmiyorum... Son zamanlarda 18.5" 21.5" aldı başını gidiyor, ne orantısız ne biçimsiz bir görüntüdür o hiç bir şeye benzemiyor... Çözünürlüğü standartların dışında oluyor... 1366*768
nasıl şekilsiz olduğunu gören bilir...
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