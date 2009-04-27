LG'den 21.5" boyutunda Full HD destekli yeni monitör; W2243T

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Güney Kore merkezli elektronik devi LG, monitör serisini Full HD destekli yeni bir model ile güncelledi. Firmanın W2243T kod adını taşıyan yeni modeli, 21.5" boyutunda ve 1920x1080 (Full HD) çözünürlüğünü desteklemekte. Tepki süresi 5ms, kaşıtlık oranı 1000:1 (Dinamik: 30.000:1) ve parlaklık seviyesi de 300 cd/m2 olarak belirlenen yeni monitör, D-Sub ve DVI arabirimlerini desteklemenin yanı sıra parlak siyah tasarımıyla da dikkat çekiyor. LG W2243T, Amerika'da listelere 182$'lık fiyat seviyesinden giriş yaptı.