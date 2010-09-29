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LG'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: A510

8 yıl
32,2b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: A510
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Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. A510 model adını taşıyan 15.6-inç büyüklüğündeki yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu taşıyor ve tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarında çalışan Intel Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GT 425M çözümüne sahip olan DirectX 11 destekli dizüstü bilgisayarın yanında iki adet polarize gözlük ve 2D içeriği 3D'ye çeviren TriDef yazılımı da geliyor.

LG Electronics Mobile Communications başkanı ve tepe yöneticisi Dr. Skott Ahn açıklamasında, "3D, ev eğlencesinin ana parçası olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor... LG olarak biz bu teknolojiyi daha iyi bir hale getirmek, kullanıcılar için daha alınabilir kılmak üzerine çalışıyoruz..." ifadelerine yer verdi. LG, 3D destekli A510 modelini Asya, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika'da Ekim ayı ile birlikte satışa sunacak. Mavi-Siyah ve Şampanya Altın olmak üzere iki farklı renkle sunulan A510'un fiyatı ise açıklanmadı.

LG'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: A510
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ilkerpasha 6 yıl
lg a510 3d laptop satmak isteyen arkadaş benimle iletişime geçebilir.
0532 345 2097
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DH Misafiri 8 yıl
i7-740qm işlemcili olanı mediamarkt'ta 2100 lira.
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marine-gear 8 yıl
lg ekran kalitesi olarak heralde dünya lideri olacak televizyon monitör notebook ve telefon hepsinde de en iyi ekranları üretiyor tebrik ediyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Ürün çok güzel şu an kullanmaktayım. Fitayına göre çok güzel özelliklere ve performansa sahip. Sadece driver'ları yok şu an bende. LG ile de iletişime geçtim ancak ne sitede var nede başka bir yerde. Elinde driverları olan arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim.
e-mail&msn:abdullahaltay@windowslive.com
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PETERSBURG 8 yıl
fiyatı nedir bu ürünün şu an?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadashlar bu lg xnote a510 bilgisayarı nerden aldynyzya mende almak isteyorum bulamiyorum yardymcy olurmysynyz lütfen şimdiden tşkler
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GOKMENM 8 yıl
eksen de var
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DH Misafiri 8 yıl
mükemmel cihaz çok hızlı.
560 m olmasından dolayı, i7 720 qm ve 740 qm in saat hızlarından yüksek.
bu sebeple ısınmadan, oyunlarda yüksek performans veriyor.
ve bATARYA ÖMRÜ SAĞLIYOR.
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DH Misafiri 8 yıl
Ürünü geçen hafta aldım. LG gerçekten süper bir cihaz yapmış. 3D görüntüler harika. Fiyatı da sanırım lansman fiyatı olması sebebiyle çok uygun, 2.000 TL.
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DH Misafiri 8 yıl
bana yeni geldi bu a510 satmak istiyom fiyatı açıklanmadı diyo satamıyom ama laptop kullanıcıları için söyleyim lg kendini aşmış bu seride
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catador 8 yıl
Abi gözlük kötü demeyin. Takmadan belli olmaz:)
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Batuist 8 yıl
gözlük görüntü olarak çok vasat duruyor.. Mesela şimdiye kadar denediğim tüm 3D demolarında oldukça şık gözlükler gördüm ama bu kadar da kötüsünü görmedim.. 80lerin gözlük şekli..
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emreilkan 8 yıl
yanında gözlük hediye galiba yıh yıh..
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