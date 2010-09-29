LG'den 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar: A510

Güney Kore merkezli lider elektronik üreticilerinden LG, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. A510 model adını taşıyan 15.6-inç büyüklüğündeki yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu taşıyor ve tercihe bağlı olarak farklı saat hızlarında çalışan Intel Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın 1GB bellekli GeForce GT 425M çözümüne sahip olan DirectX 11 destekli dizüstü bilgisayarın yanında iki adet polarize gözlük ve 2D içeriği 3D'ye çeviren TriDef yazılımı da geliyor.

LG Electronics Mobile Communications başkanı ve tepe yöneticisi Dr. Skott Ahn açıklamasında, "3D, ev eğlencesinin ana parçası olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor... LG olarak biz bu teknolojiyi daha iyi bir hale getirmek, kullanıcılar için daha alınabilir kılmak üzerine çalışıyoruz..." ifadelerine yer verdi. LG, 3D destekli A510 modelini Asya, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika'da Ekim ayı ile birlikte satışa sunacak. Mavi-Siyah ve Şampanya Altın olmak üzere iki farklı renkle sunulan A510'un fiyatı ise açıklanmadı.