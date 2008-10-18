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LG'den Centrino 2 tabalı ultra-taşınabilir dizüstü bilgsayar; S210

10 yıl
6,4b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den Centrino 2 tabalı ultra-taşınabilir dizüstü bilgsayar; S210
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Ultra-taşınabilir formda dizüstü bilgisayar arayan fakat teknik alt yapıları itibariyle netbook'ların performansını yeterli bulmayan kullanıcılar için 12" ekranlı dizüstü bilgisayar segmenti ciddi alternatifler sunmakta. Fiyatları netbooklar ile rekabet edecek düzeyde olmasa da konfigürasyonları ve taşınabilirlik anlamında standart dizüstü bilgisayarlara göre çok daha kompakt formda olan fiziksel yapılarıyla 12" boyutundaki dizüstü bilgisayarlar özellikler profesyoneller için ciddi alternatif oluşturmaya devam ediyorlar.

LG kendi evinde düzenlenen KES 2008 etkinliğinde XNOTE serisi dahilinde hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarlarını katılımcıların beğenisine sundu. Yeni modeller arasında öne çıkan dizüstü bilgisayarlardan biri de S210 modeli oldu. 12" ekranlı yeni taşınabilir bilgisayar Intel'in yeni mobil platformu Centrino 2 temel alıyor ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2.4GHz'lik Core 2 Duo serisi mobil işlemci kullanıyor. 4GB belleğe sahip olan sistedem Nvidia'nın GPU'su kullanılıyor fakat spesifik model henüz açıklanmış değil.

Aynı segmentte yer alan çok sayıda modelde olduğu gibi optik sürücüye sahip olmayan LG S210 üzerinde ExpressCard ve eSATA/USB kombo portlarıyla birllikte USB konnektörleri de yer alıyor. Yeni nesil monitörler ve HDTV'ler ile bağlantı için HDMI arabirimine de destek veren LG'nin ultra-taşınabilir formdaki, Centrino 2 tabanlı yeni modeli S210'un detaylı teknik özellikleri başta olmak üzere fiyat ve lansman tarihi gibi bilgileri henüz açıklanmış değil.

LG'den Centrino 2 tabalı ultra-taşınabilir dizüstü bilgsayar; S210
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tasarımı güzel olmamış
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$tinGG 10 yıl
merhaba arkadaslar ben bişi sormak istiyorum....


Xnote Nedir ve Lg ne alakası var birde bu model İstambuldaki fuarda mı yoksa başka bir fuardan mı görüntüler....
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