Lian Li, fan ve fan kontrolcüsünden oluşan kombo paket hazırladı

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Kasa ve komponent üreticisi Lain Li, TR-5F isimli yeni kombo paketinin satışına başladı. Firma paket dahilinde kullanıcılara hem çoklu fan kontrolcüsü hem de 120mm'lik fan sunuyor. TR-5A kod adlı fan kontrolcüsü 5.25" sürücü yuvalarından birini takılıyor ve 4 adet fanın kontrolünü gerçekleştirebiliyor.

LCD ekrana sahip olan kontrolcü ayrıca fan hızı ayarlaması için 6 farklı kullanım modu, tarih-zaman fonksiyonu ve ısı alarmı gibi özelliklere de sahip. Paket dahilinde gelen LED'li fan ise belirttiğimiz üzere 120mm çapında. CF-1215M kod adlı model 1500 devir/dakika hızında çalışıyor ve 26.25 dBA'lık gürültü yaratıyor.

Fan kontrolcüsü ve fan'dan oluşan TR-5F kod adlı paket, 55$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satılıyor.