Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lian Li, fan ve fan kontrolcüsünden oluşan kombo paket hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lian Li, fan ve fan kontrolcüsünden oluşan kombo paket hazırladı
Tam Boyutta Gör

Kasa ve komponent üreticisi Lain Li, TR-5F isimli yeni kombo paketinin satışına başladı. Firma paket dahilinde kullanıcılara hem çoklu fan kontrolcüsü hem de 120mm'lik fan sunuyor. TR-5A kod adlı fan kontrolcüsü 5.25" sürücü yuvalarından birini takılıyor ve 4 adet fanın kontrolünü gerçekleştirebiliyor.

LCD ekrana sahip olan kontrolcü ayrıca fan hızı ayarlaması için 6 farklı kullanım modu, tarih-zaman fonksiyonu ve ısı alarmı gibi özelliklere de sahip. Paket dahilinde gelen LED'li fan ise belirttiğimiz üzere 120mm çapında. CF-1215M kod adlı model 1500 devir/dakika hızında çalışıyor ve 26.25 dBA'lık gürültü yaratıyor.

Fan kontrolcüsü ve fan'dan oluşan TR-5F kod adlı paket, 55$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satılıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tbektur 10 yıl
abi fanı kontrol etsem ne olacak ya takarım saglam bir şey bakarım işime
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 10 yıl
Sn.Ihtiyar
Bende 2 tane SilenX var ama evde kullanılıyor,uzun ömür
konusundaki sıkıntısı teknik olarak neder bilemiyorum,ama
bende 1 tanesi geçen sene 7/8 aylık süreden sonra dönmez oldu!Firebal dan almıştım,gönderdim ve ertesi gün sıfırı geldi!
Sessizlik konusunda mükemmel,zaten bunların sanırım 3 tip
farklı dB li tipleri vardır++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
SilenX ixtrema serisi bilgisayarı 24 saat kullananlar için hiç iyi değil 100 yorum okudum herkez aynı şeyi söylüyor uzun ömürlü olmuyor silenX ler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 10 yıl
Fan için bence en iyilerinden bir taneside SilenX Ixtrema
serisi+
Lian Li nin Fan ı nedir bilinmiyor(kalite olarak!)+fiyat
biraz yüksek,kaldıki TR de ne olur!
++++
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Fan konusunda Scythe S-Flex , Enermax Marathon , Aerocool 140mm, Nanoxia markalarını tercih edin diğerleri 5 para etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
güzel ürün ama fanı iki tane verse daha iyi olurmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
güzel fiyat ve güzel bir ürün .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim