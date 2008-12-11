Lian Li, fan ve fan kontrolcüsünden oluşan kombo paket hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kasa ve komponent üreticisi Lain Li, TR-5F isimli yeni kombo paketinin satışına başladı. Firma paket dahilinde kullanıcılara hem çoklu fan kontrolcüsü hem de 120mm'lik fan sunuyor. TR-5A kod adlı fan kontrolcüsü 5.25" sürücü yuvalarından birini takılıyor ve 4 adet fanın kontrolünü gerçekleştirebiliyor.
LCD ekrana sahip olan kontrolcü ayrıca fan hızı ayarlaması için 6 farklı kullanım modu, tarih-zaman fonksiyonu ve ısı alarmı gibi özelliklere de sahip. Paket dahilinde gelen LED'li fan ise belirttiğimiz üzere 120mm çapında. CF-1215M kod adlı model 1500 devir/dakika hızında çalışıyor ve 26.25 dBA'lık gürültü yaratıyor.
Fan kontrolcüsü ve fan'dan oluşan TR-5F kod adlı paket, 55$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satılıyor.
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Bende 2 tane SilenX var ama evde kullanılıyor,uzun ömür
konusundaki sıkıntısı teknik olarak neder bilemiyorum,ama
bende 1 tanesi geçen sene 7/8 aylık süreden sonra dönmez oldu!Firebal dan almıştım,gönderdim ve ertesi gün sıfırı geldi!
Sessizlik konusunda mükemmel,zaten bunların sanırım 3 tip
farklı dB li tipleri vardır++
serisi+
Lian Li nin Fan ı nedir bilinmiyor(kalite olarak!)+fiyat
biraz yüksek,kaldıki TR de ne olur!
++++