Dünyanın en ilginç dizüstüsü olabilir: Sunucu işlemcisi var

Sunucu gibi dizüstü
Çinli bir firma tarafından hazırlanan dizüstü bilgisayar daha çok sunucu sistemlerinde gördüğümüz kontrol ekranlarından ilham almışa benziyor. 64 çekirdekli AMD EPYC işlemcilerden gücünü alan modelde GeForce RTX 4080 ekran kartı yer alıyor.
Soğutma tarafında ise dünyanın ilk bölünmüş sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Isı boruları yerine radyatör barındıran sistem çok daha iyi bir aktarım sağlıyor. 17 inçlik ekranda 2.5K 240Hz panel veya 4K 120Hz panel seçenekleri yer alırken ön kısımda 3.5 inçlik küçük bir ekranda sistem sıcaklığı gibi farklı veriler kullanıcılara iletiliyor.
420mm x 325mm x 46mm ölçüleri olan dizüstünün kapağı açıldığında kalınlığı 39mm oluyor. Cihaz 17 inçlik çantalara sığabiliyor. Böyle bir dizüstünü kimin neden tercih edeceği merak konusu. Dev boyutları bir yana bu tarz bir soğutmanın çıkaracağı ses bile dayanılmaz olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.