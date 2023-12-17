Dünyanın en ilginç dizüstüsü olabilir: Sunucu işlemcisi var

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır dizüstü bilgisayar dünyası belirli bir tasarım çizgisi içerisinde kaldı. Tüketicinin konforuna yönelik belirlenen bu çizgi bugüne kadar hiç bozulmadı. Nadiren bazı ilginç tasarımlar da karşımıza çıkıyor.

Sunucu gibi dizüstü

Çinli bir firma tarafından hazırlanan dizüstü bilgisayar daha çok sunucu sistemlerinde gördüğümüz kontrol ekranlarından ilham almışa benziyor. 64 çekirdekli AMD EPYC işlemcilerden gücünü alan modelde GeForce RTX 4080 ekran kartı yer alıyor.

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Soğutma tarafında ise dünyanın ilk bölünmüş sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Isı boruları yerine radyatör barındıran sistem çok daha iyi bir aktarım sağlıyor. 17 inçlik ekranda 2.5K 240Hz panel veya 4K 120Hz panel seçenekleri yer alırken ön kısımda 3.5 inçlik küçük bir ekranda sistem sıcaklığı gibi farklı veriler kullanıcılara iletiliyor.

420mm x 325mm x 46mm ölçüleri olan dizüstünün kapağı açıldığında kalınlığı 39mm oluyor. Cihaz 17 inçlik çantalara sığabiliyor. Böyle bir dizüstünü kimin neden tercih edeceği merak konusu. Dev boyutları bir yana bu tarz bir soğutmanın çıkaracağı ses bile dayanılmaz olabilir.

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