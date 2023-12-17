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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en ilginç dizüstüsü olabilir: Sunucu işlemcisi var

    Çinli bir firma, dizüstünde en yüksek performansı isteyen kullanıcılar için tam 64 çekirdekli sunucu işlemcisi kullanan bir dizüstü bilgisayar geliştirdi.       
    Dizüstü Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır dizüstü bilgisayar dünyası belirli bir tasarım çizgisi içerisinde kaldı. Tüketicinin konforuna yönelik belirlenen bu çizgi bugüne kadar hiç bozulmadı. Nadiren bazı ilginç tasarımlar da karşımıza çıkıyor.

    Sunucu gibi dizüstü

    Çinli bir firma tarafından hazırlanan dizüstü bilgisayar daha çok sunucu sistemlerinde gördüğümüz kontrol ekranlarından ilham almışa benziyor. 64 çekirdekli AMD EPYC işlemcilerden gücünü alan modelde GeForce RTX 4080 ekran kartı yer alıyor.

    Soğutma tarafında ise dünyanın ilk bölünmüş sıvı soğutma sistemi kullanılmış. Isı boruları yerine radyatör barındıran sistem çok daha iyi bir aktarım sağlıyor. 17 inçlik ekranda 2.5K 240Hz panel veya 4K 120Hz panel seçenekleri yer alırken ön kısımda 3.5 inçlik küçük bir ekranda sistem sıcaklığı gibi farklı veriler kullanıcılara iletiliyor.

    420mm x 325mm x 46mm ölçüleri olan dizüstünün kapağı açıldığında kalınlığı 39mm oluyor. Cihaz 17 inçlik çantalara sığabiliyor. Böyle bir dizüstünü kimin neden tercih edeceği merak konusu. Dev boyutları bir yana bu tarz bir soğutmanın çıkaracağı ses bile dayanılmaz olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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