Lian Li yeni kasası PC-9'u duyurdu

PC kasası hazırlama konusunda sektöre yön veren isimlerden biri olan Tayvan merkezli Lian Li, mid-tower formundaki yeni kasasını duyurdu. PC-9 olarak isimlendirilen model, 209x435x488 mm boyutlarında ve 5.14 kg ağırlığında.

Yapısında Alüminyum kullanılan Lian Li PC-9, 5x 5.25 sürücü yuvasına sahip. Fan destekli çıkartılabilir sabit disk kafesine sahip olan yeni kasanın arkasında ise içerdeki havayı tahliye etmeye yarayan 120mm'lik fan bulunuyor.

Kilitlenebilir kapı tasarımına sahip olan Lian Li PC-9'da güç kaynağı standart kasar tasarımlarının aksine kasanın alt kısmına konumlandırılacak şekilde hazırlanmış. Su soğutma sistemleri için ön hazırlıklı gelen PC-9'da alet kullanmadan kolayca kurulabiliyor.

Üzerinde hızlı kullanım için kısa yol konnektörleri de bulunan ayrıca Lian Li'nin ürün gamına eklediği en yeni model olma ünvanını taşıyan PC-9'un tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 190$.

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