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Lian Li yeni kasası PC-9'u duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,1b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PC kasası hazırlama konusunda sektöre yön veren isimlerden biri olan Tayvan merkezli Lian Li, mid-tower formundaki yeni kasasını duyurdu. PC-9 olarak isimlendirilen model, 209x435x488 mm boyutlarında ve 5.14 kg ağırlığında.

Yapısında Alüminyum kullanılan Lian Li PC-9, 5x 5.25 sürücü yuvasına sahip. Fan destekli çıkartılabilir sabit disk kafesine sahip olan yeni kasanın arkasında ise içerdeki havayı tahliye etmeye yarayan 120mm'lik fan bulunuyor.

Kilitlenebilir kapı tasarımına sahip olan Lian Li PC-9'da güç kaynağı standart kasar tasarımlarının aksine kasanın alt kısmına konumlandırılacak şekilde hazırlanmış. Su soğutma sistemleri için ön hazırlıklı gelen PC-9'da alet kullanmadan kolayca kurulabiliyor.

Üzerinde hızlı kullanım için kısa yol konnektörleri de bulunan ayrıca Lian Li'nin ürün gamına eklediği en yeni model olma ünvanını taşıyan PC-9'un tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 190$.

Lian Li yeni kasası PC-9'u duyurdu
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Lian Li yeni kasası PC-9'u duyurdu
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max975 10 yıl
hard diskler için konulan o yan fan önden çekilen havanın dağılımını engelleyebilir...
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Chaari_H600 11 yıl
Gerçekten Lian-Li kalitesini konuşturmuş gene...
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MiDNiGhTKiSs 11 yıl
bende bu kasaların üretimini yaıyorum aynı malzemeden fakat maliyetleri bunun 3/1 i anca bu kadar yüksek fiyatlara satmaları tüketiciyi dolandırmalarından basla birsey değil.
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01Mrt 11 yıl
bu adamlar bu işi biliyor işte...
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U_şen 11 yıl
Tavandan powera giden kabloların gözükmesi eksi bir özellik bence.
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CaSsErDoDo 11 yıl
kasadan çok kaleye benziyor çok güzel kasa
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max975 11 yıl
kaliteli bir kasaya benziyor ve malzeme kalitesi süper görünüyor
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Of of of. Budur


PC-A17 modelinin farklı bir versiyonu sanırım. Ama süper gerçekten. Bayıldım.
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