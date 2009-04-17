Lian Li'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; NC-09

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli komponent üreticisi Lian-Li dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu gösterdi. Firmanın NC-09 kod adını taşıyan portatif bilgisayar soğutucusu, 400 x 337 x 34 mm boyutlarına. 12"-17" dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olduğu belirtilen yeni soğutucu üç farklı yükseklik seviyesine sahip.
Üzerinde Mavi LED'li, 220mm'lik fanın yer aldığı soğutucu çalışmak için gerek duyduğu gücü USB arabirimi üzerinden sağlıyor. Üzerinden çift USB portu ve mini-USB konnektörünün yer aldığı NC-09 isimli soğutucunun Mayıs ayının sonuna doğru 70$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.
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