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Lian Li'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; NC-09

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den dizüstü bilgisayarlar için yeni soğutucu; NC-09
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Tayvan merkezli komponent üreticisi Lian-Li dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu gösterdi. Firmanın NC-09 kod adını taşıyan portatif bilgisayar soğutucusu, 400 x 337 x 34 mm boyutlarına. 12"-17" dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olduğu belirtilen yeni soğutucu üç farklı yükseklik seviyesine sahip.

Üzerinde Mavi LED'li, 220mm'lik fanın yer aldığı soğutucu çalışmak için gerek duyduğu gücü USB arabirimi üzerinden sağlıyor. Üzerinden çift USB portu ve mini-USB konnektörünün yer aldığı NC-09 isimli soğutucunun Mayıs ayının sonuna doğru 70$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.


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ErdemYalçın 10 yıl
Offf 220mm fan diz üstü makineyi buz gibi soğutur. Fiyat'ta pahalı ama Lian Lİ kalitesi işte...
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sertacaygun 10 yıl
Bilgisayarımızın bir USB portu iptel oluyor; Gücünü bu USB girişinden alıyor. Ama iki tane USB çıkışı veriyor + Güç ... İlginç bu cihazlar yahu ! Acaba Hi-Speed mi bu çoğalan USB'ler ?
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ebehram 10 yıl
Kullanan biri olarak oldukca kullanıslı oldugunu soyleyebilirim
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MMXex 10 yıl
Benim Benq sıcak havalarda cayır cayır yanıyor. Böyle bişey almam lazım fakat fiyatlar yüksek
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max975 10 yıl
bunlarda pratikde pek kullanışlı şeyler değiller.
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