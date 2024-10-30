Linux'un babası Torvalds yine açık konuştu: Yapay zekanın %90'ı pazarlama, %10'u gerçek

Linux'un babası Linus Torvalds, yapay zekanın mevcut durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Viyana'daki Açık Kaynak Zirvesi’nde konuşan Torvalds, günümüzde yapay zeka etrafında dönen tartışmaların ve pazarlama kampanyalarının çoğunlukla abartıya dayalı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Açık sözlülüğüyle tanınan Torvalds, yapay zeka sektöründe gerçekçi olmayan beklentiler yaratıldığını ve bu durumun sektördeki gerçek gelişmeleri gölgede bıraktığını düşünüyor. Linux'un babası, yapay zeka endüstrisinin şu anki mevcut durumunu "%90'ı pazarlama, %10'u gerçeklikten ibaret" şeklinde özetledi.
Öte yandan Torvalds, yapay zeka teknolojisinin dünyayı değiştirme kapasitesine sahip olduğunu kabul ediyor. Kendisine göre bu alandaki aşırı abartı yapay zeka sektöründeki gerçek başarıları gölgeliyor. Ayrıca yüksek dozdaki pazarlama yarışının, yapay zekayı ciddiye almasını zorlaştırdığını ifade ediyor.
"Abartılı döngüden rahatsızım"
Linus Torvalds bu konuda "Yapay zekanın gerçekten ilginç olduğunu ve dünyayı değiştireceğini düşünüyorum. Ama bu abartılı döngüden o kadar rahatsızım ki, mesafeli durmayı tercih ediyorum" dedi. Torvalds, yapay zekanın geleceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik sergileyerek: "Beş yıl içinde yapay zekanın günlük işlerimizde daha fazla yer bulacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Torvalds, sözlerini modern yapay zekanın bazı güçlü yönlerine dikkat çekerek tamamladı. "ChatGPT, özellikle grafik tasarım gibi alanlarda etkileyici sonuçlar sergiliyor" diyerek bu teknolojinin olumlu yönlerini de vurgulamayı ihmal etmedi.
Baidu CEO'su Robin Li de kısa süre önce benzer yönde bir açıklamada bulunmuştu. Deneyimli yönetici yapay zekanın şu an bir balon olduğunu ve bu balonun yakında patlayacağını söyledi. Li'ye göre, öngörülen patlamadan sonra yapay zeka alanındaki şirketlerin yalnızca %1'i hayatta kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D