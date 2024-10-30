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    Linux'un babası Torvalds yine açık konuştu: Yapay zekanın %90'ı pazarlama, %10'u gerçek

    Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Linus Torvalds yapay zeka konusundaki düşüncelerini açıkladı. Linux'un babası yapay zekanın büyük kısmının pazarlama abartısından ibaret olduğunu düşünüyor.

    Linux'un babası: Yapay zekanın %90'ı pazarlama, %10'u gerçek Tam Boyutta Gör

    Linux'un babası Linus Torvalds, yapay zekanın mevcut durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Viyana'daki Açık Kaynak Zirvesi’nde konuşan Torvalds, günümüzde yapay zeka etrafında dönen tartışmaların ve pazarlama kampanyalarının çoğunlukla abartıya dayalı olduğunu düşündüğünü söyledi.

    Açık sözlülüğüyle tanınan Torvalds, yapay zeka sektöründe gerçekçi olmayan beklentiler yaratıldığını ve bu durumun sektördeki gerçek gelişmeleri gölgede bıraktığını düşünüyor. Linux'un babası, yapay zeka endüstrisinin şu anki mevcut durumunu "%90'ı pazarlama, %10'u gerçeklikten ibaret" şeklinde özetledi.

    Öte yandan Torvalds, yapay zeka teknolojisinin dünyayı değiştirme kapasitesine sahip olduğunu kabul ediyor. Kendisine göre bu alandaki aşırı abartı yapay zeka sektöründeki gerçek başarıları gölgeliyor. Ayrıca yüksek dozdaki pazarlama yarışının, yapay zekayı ciddiye almasını zorlaştırdığını ifade ediyor.

    "Abartılı döngüden rahatsızım"

    Linus Torvalds bu konuda "Yapay zekanın gerçekten ilginç olduğunu ve dünyayı değiştireceğini düşünüyorum. Ama bu abartılı döngüden o kadar rahatsızım ki, mesafeli durmayı tercih ediyorum" dedi. Torvalds, yapay zekanın geleceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik sergileyerek: "Beş yıl içinde yapay zekanın günlük işlerimizde daha fazla yer bulacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Torvalds, sözlerini modern yapay zekanın bazı güçlü yönlerine dikkat çekerek tamamladı. "ChatGPT, özellikle grafik tasarım gibi alanlarda etkileyici sonuçlar sergiliyor" diyerek bu teknolojinin olumlu yönlerini de vurgulamayı ihmal etmedi.

    Linux'un babası: Yapay zekanın %90'ı pazarlama, %10'u gerçek Tam Boyutta Gör

    Baidu CEO'su Robin Li de kısa süre önce benzer yönde bir açıklamada bulunmuştu. Deneyimli yönetici yapay zekanın şu an bir balon olduğunu ve bu balonun yakında patlayacağını söyledi. Li'ye göre, öngörülen patlamadan sonra yapay zeka alanındaki şirketlerin yalnızca %1'i hayatta kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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