OpenAI, kendi AI çiplerini üretmeye başlıyor: Nvidia ve AMD’ye rakip

Tam Boyutta Gör OpenAI, giderek artan taleplerle başa çıkmak için adımlar atmaya zorlanıyor. Firma, halihazırda neredeyse tüm yapay zeka sistemlerini Nvidia’nın çipleri ile beslerken bu durumun yakında değişeceği belirtiliyor. Reuters’e konuşan şirkete yakın kaynaklara göre OpenAI, kendi projelerini desteklemek için Broadcom ve TSMC ile şirket için ilk çipini geliştirmek için çalışıyor. Firma aynı zamanda Nvidia çiplerinin yanına AMD çiplerini de eklemeye başlıyor.

OpenAI kendi çipini geliştirmek için düğmeye bastı

Daha önceki raporlarda da bahsettiğimiz gibi OpenAI ve CEO’su Sam Altman, ilk olarak çip tedarikini çeşitlendirmek ve tedarik zincirini güçlendirmek için bir çip üretim ağı kurmayı amaçlıyordu. Ancak bunun inanılmaz maliyetli olması nedeniyle planlar şirket için özel çip geliştirmeye odaklandı. Dolayısıyla OpenAI, Amazon, Meta, Google ve Microsoft gibi bir yöne giriyor.

Bu doğrultuda OpenAI, yapay zeka çalışmalarını güçlendirmek ve maliyetleri yönetmek adına 2026'da kendi özel donanımını geliştirmeyi planlıyor. OpenAI’nin, Broadcom ile iş birliği içinde büyük ölçekli AI iş yüklerini yönetmeye uygun özel çipler geliştirmek için çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda, Tayvanlı yarı iletken devi TSMC ile üretim kapasitesi anlaşması sağlanmış durumda. Çip geliştirme ekibinde Google’ın AI odaklı Tensor işlemcileri üzerinde çalışan mühendislerin de yer aldığı ve ekibin yaklaşık 20 kişiden oluştuğu ifade ediliyor.

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Ancak, OpenAI’nin özel tasarımlı donanımının seri üretimine 2026’dan önce başlanması beklenmiyor. Bu süreçte çip tedarikini zenginleştirmek için şirket, Microsoft Azure bünyesine AMD’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü MI300 çiplerini dahil etmeye başladı. Her ne kadar OpenAI'nin bu stratejisi, maliyetleri kontrol altına alarak AI sunucu donanımına erişim sağlamak için özel çip tasarımına yönelen diğer teknoloji devlerine benziyor olsa da bazı eksiklikler de var. Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketler, birkaç nesildir kendi yongalarını geliştiriyor. OpenAI’ın gerçek bir rakip haline gelmesi için önemli ölçüde daha fazla finansmana ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

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OpenAI, kendi AI çiplerini üretmeye başlıyor