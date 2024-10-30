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    OpenAI, kendi AI çiplerini üretmeye başlıyor: Nvidia ve AMD’ye rakip

    Firmaya yakın kaynaklara göre ChatGPT ve yapay zeka projelerini desteklemek için OpenAI, Broadcom ve TSMC ile kendi yapay zeka çipini geliştirip üretmeye hazırlanıyor.
    OpenAI, kendi AI çiplerini üretmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, giderek artan taleplerle başa çıkmak için adımlar atmaya zorlanıyor. Firma, halihazırda neredeyse tüm yapay zeka sistemlerini Nvidia’nın çipleri ile beslerken bu durumun yakında değişeceği belirtiliyor. Reuters’e konuşan şirkete yakın kaynaklara göre OpenAI, kendi projelerini desteklemek için Broadcom ve TSMC ile şirket için ilk çipini geliştirmek için çalışıyor. Firma aynı zamanda Nvidia çiplerinin yanına AMD çiplerini de eklemeye başlıyor.

    OpenAI kendi çipini geliştirmek için düğmeye bastı

    Daha önceki raporlarda da bahsettiğimiz gibi OpenAI ve CEO’su Sam Altman, ilk olarak çip tedarikini çeşitlendirmek ve tedarik zincirini güçlendirmek için bir çip üretim ağı kurmayı amaçlıyordu. Ancak bunun inanılmaz maliyetli olması nedeniyle planlar şirket için özel çip geliştirmeye odaklandı. Dolayısıyla OpenAI, Amazon, Meta, Google ve Microsoft gibi bir yöne giriyor.

    Bu doğrultuda OpenAI, yapay zeka çalışmalarını güçlendirmek ve maliyetleri yönetmek adına 2026'da kendi özel donanımını geliştirmeyi planlıyor. OpenAI’nin, Broadcom ile iş birliği içinde büyük ölçekli AI iş yüklerini yönetmeye uygun özel çipler geliştirmek için çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda, Tayvanlı yarı iletken devi TSMC ile üretim kapasitesi anlaşması sağlanmış durumda. Çip geliştirme ekibinde Google’ın AI odaklı Tensor işlemcileri üzerinde çalışan mühendislerin de yer aldığı ve ekibin yaklaşık 20 kişiden oluştuğu ifade ediliyor.

    Ancak, OpenAI’nin özel tasarımlı donanımının seri üretimine 2026’dan önce başlanması beklenmiyor. Bu süreçte çip tedarikini zenginleştirmek için şirket, Microsoft Azure bünyesine AMD’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü MI300 çiplerini dahil etmeye başladı. Her ne kadar OpenAI'nin bu stratejisi, maliyetleri kontrol altına alarak AI sunucu donanımına erişim sağlamak için özel çip tasarımına yönelen diğer teknoloji devlerine benziyor olsa da bazı eksiklikler de var. Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketler, birkaç nesildir kendi yongalarını geliştiriyor. OpenAI’ın gerçek bir rakip haline gelmesi için önemli ölçüde daha fazla finansmana ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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