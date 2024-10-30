OpenAI, kendi AI çiplerini üretmeye başlıyor: Nvidia ve AMD’ye rakip

OpenAI kendi çipini geliştirmek için düğmeye bastı
Daha önceki raporlarda da bahsettiğimiz gibi OpenAI ve CEO’su Sam Altman, ilk olarak çip tedarikini çeşitlendirmek ve tedarik zincirini güçlendirmek için bir çip üretim ağı kurmayı amaçlıyordu. Ancak bunun inanılmaz maliyetli olması nedeniyle planlar şirket için özel çip geliştirmeye odaklandı. Dolayısıyla OpenAI, Amazon, Meta, Google ve Microsoft gibi bir yöne giriyor.
Bu doğrultuda OpenAI, yapay zeka çalışmalarını güçlendirmek ve maliyetleri yönetmek adına 2026'da kendi özel donanımını geliştirmeyi planlıyor. OpenAI’nin, Broadcom ile iş birliği içinde büyük ölçekli AI iş yüklerini yönetmeye uygun özel çipler geliştirmek için çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda, Tayvanlı yarı iletken devi TSMC ile üretim kapasitesi anlaşması sağlanmış durumda. Çip geliştirme ekibinde Google’ın AI odaklı Tensor işlemcileri üzerinde çalışan mühendislerin de yer aldığı ve ekibin yaklaşık 20 kişiden oluştuğu ifade ediliyor.
Ancak, OpenAI’nin özel tasarımlı donanımının seri üretimine 2026’dan önce başlanması beklenmiyor. Bu süreçte çip tedarikini zenginleştirmek için şirket, Microsoft Azure bünyesine AMD’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü MI300 çiplerini dahil etmeye başladı. Her ne kadar OpenAI'nin bu stratejisi, maliyetleri kontrol altına alarak AI sunucu donanımına erişim sağlamak için özel çip tasarımına yönelen diğer teknoloji devlerine benziyor olsa da bazı eksiklikler de var. Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketler, birkaç nesildir kendi yongalarını geliştiriyor. OpenAI’ın gerçek bir rakip haline gelmesi için önemli ölçüde daha fazla finansmana ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D