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Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu aksesuarları üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden İsviçre merkezli Logitech, 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül'de sona eren ikinci çeyrekte 498 milyon dolar gelir açıklayan firma, bir önceki dilime göre satışlarını bir miktar arttırmış olmasına karşın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine (665 milyon dolar) göre %25 oranında düşüş yaşadı.

İkinci çeyrek net kârı 27 milyon dolar olarak açıklanan Logitech'in perakende satışlarının yıllık bazda %19 düştüğü belirtiliyor. Bölgesel değerlendirmeye göre Logitech'in satışları EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde %24, Asya'da %28 ve Amerika'da %5 oranında düşerken, OEM satışların ise yine bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54 oranında düştüğü açıklandı.

Yurt dışı için satış çılgınlığının yaşandığı tatil sezonunu da kapsayan bu çeyrekte Logitech 575-595 milyon dolar civarında gelir ve 45-50 milyon dolar civarında net kâr elde etmeyi umuyor.