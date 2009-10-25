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Logitech 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu aksesuarları üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden İsviçre merkezli Logitech, 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül'de sona eren ikinci çeyrekte 498 milyon dolar gelir açıklayan firma, bir önceki dilime göre satışlarını bir miktar arttırmış olmasına karşın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine (665 milyon dolar) göre %25 oranında düşüş yaşadı.

İkinci çeyrek net kârı 27 milyon dolar olarak açıklanan Logitech'in perakende satışlarının yıllık bazda %19 düştüğü belirtiliyor. Bölgesel değerlendirmeye göre Logitech'in satışları EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde %24, Asya'da %28 ve Amerika'da %5 oranında düşerken, OEM satışların ise yine bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54 oranında düştüğü açıklandı.

Yurt dışı için satış çılgınlığının yaşandığı tatil sezonunu da kapsayan bu çeyrekte Logitech 575-595 milyon dolar civarında gelir ve 45-50 milyon dolar civarında net kâr elde etmeyi umuyor.


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lj94 9 yıl
bence logitechin ürettiği ürünler alanlarında 1 numaradır.ses olarak bence creative ile karşılastırılamaz.(z5500 dinleyenler bilir).
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alacakll 10 yıl
logitech in 2 ürününü kllanıyorum alanında tartışmasız lider.z5500 ve g25 hiçbir şikayetim yoktur.
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mj_pelit 10 yıl
Z5500,Z2300,Z4,mx3200,mx air,momo,rumblepad cordless,g15,x530,freedom..

bunları kullandım ve hepsindende memnun kaldım
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mj_pelit 10 yıl
logitech tartışmasız alanında 1 numara..
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Tanarri 10 yıl
oldum olası sevmediğim bi marka fiyat performansını hiç haketmeyen bi firma Creative ve A4Tech e kıyaasla hemen hemen aynı ürünleri yapıp sanki içini dışını altın kaplama yapıp öle satıyomuş gibi pahalıya satan bi firma. Bu fiyat kafası ile gitmeye devam ederse zaten daha çok müşteri kaybeder sıf fiyat politikası yüzünden bana hep itici gelen bi marka olmuştur
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alito 10 yıl
kar marjını biraz daha düşük tutsa kullanıcıları kalitesine çekebilir ve daha yüksek karlar elde edebilir ama kalitenin yanında cepleri sömürmesi insanları biraz itiyor. herşeye rağmen oem de en iyi markalardan biri diyebilirim.
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sertacaygun 10 yıl
Loci yerine M5300 ses sistemi aldım diye üzülüyordum, taki X540'ı dinleyene kadar...
Logi'nin her ürününe karşılık çok daha iyisini aynı fiyata alabilecğeini ürünler var. Creative ve A4Tech sağolsunlar...
Isınamadım bu şirkete bir türlü.
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ParaBende 10 yıl
Logitech markasına güvenirim daima kaliteli ürünler üretir fiyatı fazla olsada , ama unutmayalımki ne kadar ekmek o kadar köfte
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sft67 10 yıl
gerçekten Sağlam bi marka
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atalay_xxx 10 yıl
harbıden 10 numara bır marka
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TELESCOPE 10 yıl
evet , marka olarak adını koruyor
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