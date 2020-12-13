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    Logitech MK540 Advanced Klavye Fare Seti | İnceleme

    1 hf.
    5,9b
    1
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Tunahan
    Editör
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    Bu videomuzda Logitech'in MK540 Advanced model isimli, K540 klavye ve M310 fareden oluşan kablosuz klavye fare setinin teknik özelliklerine ve detaylarına yakından bakıyoruz.

    Bu videomuzda Logitech'in MK540 Advanced model isimli, K540 klavye ve M310 fareden oluşan kablosuz klavye fare setinin teknik özelliklerine ve detaylarına yakından bakıyoruz.



    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    T Square (T Square) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bence Razer ve Steelseries gibi sınıfında kendini ispatlamış firmalara mail atıp on-off tuşunu kaldırmaları gerektiğini söylemelisin.Zira adamların en pahalı ve en yeni farelerinde bile bu tuş var çok yazık.Tırt çin malı fareler bile ne seviyeye gelmişken birde şunlara bak...
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    520 Modeline çok benziyor ,hafif rötuşlanmış hali gibi. Her neyse klavyesini günde 10 saat kullanmama rağmen yaklaşık 10 senedir hala kullanıyorum ; mouse'unu ilk gün kırıp atmıştım , çok yavaş idi. Kaliteyi bozmadılarsa uzun süre sizi götürür , kaç kere çay kahve yemek döktüm ama hemen butonu kapayıp pili çıkartıp temizleyerek hiçbir sorunu olmadan hala kullanıyorum. En güzel kısmı ise pil neredeyse hiç harcamıyor , 2 yılda 1 defa değiştiririm :D
    Unutmadan yazayım bu kadar para bu sete değmez; Ben 50 Liraya almıştım set olarak 10 sene evvel, her yıl için fiyatına %100 koymuşlar mübarek :D Yine de faresi dahil 200 liradan fazla para verilecek set değildir!(Paranız çoksa bilemem)
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    daytone1 (Alpay Aydın) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    banane logitech ten
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    T Square (T Square) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) daytone1
    Aç kapa düğmesi olması 10 numara bir olay. Nesi saçma geliyor anlamıyorum.Şuan Mk270 kullanıyorum. Fare ve klavye çok rahat laptop çantasına koyuyorum ve yanımda taşıyorum. Taşımadığım zamanlarda da düğmelerini kapatıp gidiyorum durduk yere çalışmasınlar. Şimdi ise Mi Silent Mouse aldım onda da kapama tuşu var gayet hoş bir olay.
    Böyle şeyleri eleştirirken daha geniş pencereden bakmak lazım.
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