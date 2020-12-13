Logitech MK540 Advanced Klavye Fare Seti | İnceleme

Bu videomuzda Logitech'in MK540 Advanced model isimli, K540 klavye ve M310 fareden oluşan kablosuz klavye fare setinin teknik özelliklerine ve detaylarına yakından bakıyoruz.
Bu videomuzda Logitech'in MK540 Advanced model isimli, K540 klavye ve M310 fareden oluşan kablosuz klavye fare setinin teknik özelliklerine ve detaylarına yakından bakıyoruz.
Paylaş Tweetle
Unutmadan yazayım bu kadar para bu sete değmez; Ben 50 Liraya almıştım set olarak 10 sene evvel, her yıl için fiyatına %100 koymuşlar mübarek :D Yine de faresi dahil 200 liradan fazla para verilecek set değildir!(Paranız çoksa bilemem)
Böyle şeyleri eleştirirken daha geniş pencereden bakmak lazım.