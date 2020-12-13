Logitech MK540 Advanced Klavye Fare Seti | İnceleme

Bu videomuzda Logitech'in MK540 Advanced model isimli, K540 klavye ve M310 fareden oluşan kablosuz klavye fare setinin teknik özelliklerine ve detaylarına yakından bakıyoruz.

Bu videomuzda Logitech'in MK540 Advanced model isimli, K540 klavye ve M310 fareden oluşan kablosuz klavye fare setinin teknik özelliklerine ve detaylarına yakından bakıyoruz.