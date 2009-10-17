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Logitech'den dizüstü bilgisayar kullanıcıları için komple paket: Notebook Kit MK605

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den dizüstü bilgisayar kullanıcıları için komple paket: Notebook Kit MK605
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G110 adını verdiği yeni oyuncu klavyesini geçtiğimiz hafta içerisinde duyuran Logitech, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni bir kit hazırladı. Firmanın "hepsi bir arada" olarak tanımladığı yeni paket kapsamında üç farklı açı seçeneğine sahip olan ve 15.6-inç'e kadar dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilen yükseltici, kablosuz klavye ve kablosuz fare sunulmakta. Kolay taşıma, hızlı kurulum ve etkin kullanımın hedeflendiği yeni çevre birimleri ile taşınabilir bilgisayar kullanıcılarına ideal çalışma ortamının sunulması hedefleniyor.

Logitech'in dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı Notebook Kit MK605 isimli yeni paketin önümüzdeki içerisinde Avrupa ve Amerika'Da 80 Avro / 100$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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simplethinks 10 yıl
Bunların desktop olanlarını istiyorum klavye ve mouse gayet hoş
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xense 10 yıl
ilginç bir ürün. bluetooth kullanıyorsa mantıklı olabilir. yoksa 40 tane kablo bağlamak ile uğraşılcaksa anlamı kalmıyor. hoşuma gitmedi demiyorum ama kullanışsız olacakmış gibi duruyor.
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yekoo 10 yıl
20 dolar klavye-mouse, 120 dolar 19" monitör. ne alaka derseniz bende de var laptop bu ikisine bağlayıp masanın altına sokuyorum laptopu çatır çatır kullanıyorum yeri geldiğinde. hiç küçük ekranmış, sıkışık klavyeymiş 100 dola şu ürüne verene kadar laptoptan masa üstü yaparım daha iyi...
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sft67 10 yıl
zaten Logitech in kablosuz klavye ve kablosuz faresi paraya değer kılıyor.
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MrPerFormance 10 yıl
Şekil Duruyor. O düzeyde bir kablosuz klavye mause set bide laptop stand ı o kadar para yapıyor. Pek pahalı gelmedi bana.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
saçmalık
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Yazılımcı Online 10 yıl
Gerçekten güzel ürün fakat 100 dolar veren insan o laptop tutcağında birtane de soğutucu ve usb port olmasını ister değil mi?

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sft67 10 yıl
100$ seviyesi değer bence ama türkiyede fahiş fiyata satarlar
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