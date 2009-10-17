Logitech'den dizüstü bilgisayar kullanıcıları için komple paket: Notebook Kit MK605

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G110 adını verdiği yeni oyuncu klavyesini geçtiğimiz hafta içerisinde duyuran Logitech, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni bir kit hazırladı. Firmanın "hepsi bir arada" olarak tanımladığı yeni paket kapsamında üç farklı açı seçeneğine sahip olan ve 15.6-inç'e kadar dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilen yükseltici, kablosuz klavye ve kablosuz fare sunulmakta. Kolay taşıma, hızlı kurulum ve etkin kullanımın hedeflendiği yeni çevre birimleri ile taşınabilir bilgisayar kullanıcılarına ideal çalışma ortamının sunulması hedefleniyor.

Logitech'in dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı Notebook Kit MK605 isimli yeni paketin önümüzdeki içerisinde Avrupa ve Amerika'Da 80 Avro / 100$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.